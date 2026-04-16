16日は熊本地震の「本震」から10年です。熊本から桐谷美玲キャスターと、熊本出身で、地震当時、「news every.」のキャスターとして取材していた陣内貴美子さんがお伝えします。

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復興のシンボルでもある熊本城からお伝えします。10年前、当たり前のように建っていたこの熊本城も、甚大な被害を受け復旧が進められています。あの日から10年、各地で祈りがささげられました。

■本震から10年 息子を失った母の思い

これまでに経験したことのない地震でした。震度7が同じ地域を2度襲ったのは、日本の観測史上初めてのこと。この2度目が本震でした。

犠牲者は278人。そのうち200人以上が、避難生活のストレスなどによる災害関連死とされています。

大和忍さんは10年前、大学生だった息子の晃さんを失いました。あの日、暗闇の中、本震で大規模な土砂崩れが発生。晃さんは車で、前震で断水した友人に水を届けた帰りでした。

晃さんの母・大和忍さん

「もうちょっとタイミングがずれていたら、通らずにすんだのかな」

晃さんは行方不明に。二次災害のおそれなどがあったため、県は10日あまりで捜索を打ち切りましたが、家族は、来る日も来る日も捜し続けました。

晃さんの母・大和忍さん

「なぜ私たち家族が、二次災害のおそれがある現場に入らなきゃいけなかったのか。どうして？ なぜ？ この10年、毎日思うこと」

本震から3か月あまり、家族の執念で晃さんは見つかりました。

晃さんの母・大和忍さん

「いてくれて当たり前だった息子に10年会えていない。声も聞けない、触れることもできない。ここに10回来ている、回を重ねてきている実感はない。ここに来て思うことは変わりない」

■“復興のシンボル”でも復旧作業進む

熊本のシンボル・熊本城も傷つきました。

熊本出身・陣内キャスター（地震から1か月 2016年）

「石垣が崩れていますね。熊本城はみんな崩れないと思っている、熊本の人間もそうだし。それがこうなってると…言葉が出ない」

この10年。復興のシンボルとして歩み続けています。

熊本出身・陣内キャスター

「作業している方がたくさん。毎日復旧に向けて、尽力しているのが分かる。（石に）番号が貼ってある」

熊本城総合事務所・上村祐一課長

「1つ1つ石垣の築石は、元あった場所に元通り石を積んでいく。1つ1つ管理するため」

完全復旧は、2052年度を目指しています。

熊本出身・陣内キャスター

「戻ってくるのを見る過程も大事」

熊本城総合事務所・上村祐一課長「我々も復旧していく過程、今しか見られない過程も皆さんにご覧いただきたい」