4月16日（木）に放送された『徹子の部屋』に、遠藤憲一が出演した。

【映像】遠藤憲一、唯一続けている家事を告白「あなたの顔でやってるの面白い」と黒柳徹子が笑い

強面な役どころからコミカルなキャラクターまで幅広くこなす遠藤。現在は料理番組にも出演し、一から料理を学んでいる最中だが、聞き慣れない専門用語や料理名に困惑する日々だという。

しかし、自ら包丁を握り料理の苦労を知ったことで、長年食事を作ってくれる妻への感謝がより深まったと明かす。「なんでもやってもらっちゃってる。しかもお酒をやめてから、夜空いてるときは家に帰って作ってもらっているので、本当に感謝しています」としみじみ語った。

黒柳徹子から「ほかの家事はなさるの？」と尋ねられると、遠藤は「本当はいっぱいやらないといけないんですけど…」と前置きしつつ、唯一続けているのが“ゴミ出し”であることを告白した。

とはいえ、「玄関に置いてあるのを持っていくだけ。本当は集めて結んだりすることをやらないといけないんだけど、ほとんどできていないですね、家のことは」と反省しきりだ。

黒柳は「やらないよりいいでしょ」とフォローしつつ、「あなたの顔でそういうのやってらっしゃるの、どういうことか考えると面白い」と、遠藤がゴミ袋を運ぶ姿を思い浮かべながら楽しそうに笑っていた。