AKB48の佐藤綺星（21）八木愛月（21）伊藤百花（22）が16日、YouTubeチャンネル「AKBの素を出すちゃんねる」で生配信を行い、5月10日に同チャンネルの人気コンテンツ「全力エンタメ学園」イベントの開催を発表した。

「星月花からみなさんに楽しみなことをお知らせしちゃいますSP！」と題し配信を行い、東京・世田谷区の日大文理学部百周年記念館で「AKB48の全力エンタメ学園 課外授業」を開催すると発表。運動会と同チャンネルの公開収録の2部制で行われ、運動会は卒業を発表している鈴木くるみ（21）と白鳥沙怜（15）を除くグループ全員が参加し、グループの新時代を担う「星月花（せいげっか）」の愛称で注目を集める3人がそれぞれキャプテンとなり、3チームの対抗戦として行う。

配信では3人によるチーム決めの“ドラフト”が行われ、佐藤がキャプテンの「星組」と伊藤がキャプテンの「花組」が、1巡目でグループ屈指の“俊足”新井彩永（20）で競合するなど、大盛り上がりとなった。

運動会のMCはお笑いコンビのド桜、ゲスト解説にOGの村山彩希（28）、公開収録のMCはお笑いコンビのエバースが務める。