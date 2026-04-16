竹書房は、『忍びの犬』(原作：蔵人幸明、作画：白波龍二)の第1巻を2026年4月16日(木)に発売した。



＜あらすじ＞

かわいいペットを求め客が訪れる、

日本某所のごく普通のブリーダーズショップ「しのぶ」

しかしこのショップの裏の顔は、

現代に暗躍する忍者のパートナー

「忍犬」の訓練所であった──!!

果たして、忍者をも凌駕する

「忍犬」の能力とは!?

そして現代日本における使命とは──!?

＜見どころ＞

表向きはもふもふペット、裏の顔は殺しのプロフェッショナル！

そのギャップを楽しみたい。

■『忍びの犬』第1巻

原作：蔵人幸明、作画：白波龍二

発売日：2026年4月16日(木)

判型：B6判

ページ数：160ページ

定価：880円(税込)



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