アサシンドッグ、躍動す──！『忍びの犬』、第1巻が4/16発売
竹書房は、『忍びの犬』(原作：蔵人幸明、作画：白波龍二)の第1巻を2026年4月16日(木)に発売した。
＜あらすじ＞
かわいいペットを求め客が訪れる、
日本某所のごく普通のブリーダーズショップ「しのぶ」
しかしこのショップの裏の顔は、
現代に暗躍する忍者のパートナー
「忍犬」の訓練所であった──!!
果たして、忍者をも凌駕する
「忍犬」の能力とは!?
そして現代日本における使命とは──!?
＜見どころ＞
表向きはもふもふペット、裏の顔は殺しのプロフェッショナル！
そのギャップを楽しみたい。
■『忍びの犬』第1巻
原作：蔵人幸明、作画：白波龍二
発売日：2026年4月16日(木)
判型：B6判
ページ数：160ページ
定価：880円(税込)
○試し読み
＜あらすじ＞
かわいいペットを求め客が訪れる、
日本某所のごく普通のブリーダーズショップ「しのぶ」
しかしこのショップの裏の顔は、
現代に暗躍する忍者のパートナー
「忍犬」の訓練所であった──!!
果たして、忍者をも凌駕する
「忍犬」の能力とは!?
そして現代日本における使命とは──!?
＜見どころ＞
表向きはもふもふペット、裏の顔は殺しのプロフェッショナル！
そのギャップを楽しみたい。
■『忍びの犬』第1巻
原作：蔵人幸明、作画：白波龍二
発売日：2026年4月16日(木)
判型：B6判
ページ数：160ページ
定価：880円(税込)
○試し読み