4月13日、北海道日本ハムファイターズの杉浦稔大（としひろ）投手が、中日ドラゴンズに金銭トレードで移籍したことが発表された。杉浦投手の妻は、元モー娘。で、テレビ東京のアナウンサーからフリーに転身した紺野あさ美。ともに北海道出身で、2024年に札幌市内に新居を構えたばかりでの電撃トレードに、野球ファンだけでなく紺野ファンもざわついた。

「紺野さんは現在、38歳。モーニング娘。の5期メンバーとして2001年にデビューしました。2006年にグループを卒業後、高等学校卒業程度認定試験に合格し、AO入試で慶應義塾大学環境情報学部に入学しました。2011年に卒業し、アナウンサーとしてテレビ東京へ入社後、2017年に当時、東京ヤクルトスワローズ所属だった杉浦投手と結婚し、テレ東を退社します。現在、4人の子どものママであり、子だくさんのフリーアナとして活躍中です」（芸能担当記者）

一方、夫の杉浦投手は2013年のドラフト1位でヤクルトに入団後、2017年に日ハムにトレード移籍。同年に結婚したため、故郷の北海道で1度めはセミオーダー、2度めは土地から探して、2024年に豪邸を購入した。YouTube「こんこんちゃんねる」でルームツアー動画をアップするなど、まさに北海道に根を張ろうとした矢先に、名古屋へ移籍することとなった。

「杉浦投手は『取りあえずは単身赴任になると思う』とコメントしています。日ハムから中日への移籍といえば、宇佐見真吾捕手を思い出します。2022年末、ももいろクローバーZの高城れにさんと結婚しましたが、翌2023年6月に中日に移籍し、12月に離婚を発表しました。X上でも《日ハムからきた高城れにの旦那中日来た途端離婚しましたけど 同じアイドル出身の紺野あさ美の旦那も日ハムからてますし大丈夫かな?》という声が出ています」（同前）

しかし、紺野はすでに準備万端のようだ。移籍発表前の4月5日、12日に出演したABEMAの『秘密のママ園2』では、「シーズンの半分が遠征」という夫にGPSをつけて、行動を監視していることを告白。「やっぱりちょっと心配」と、夫を疑ってしまう心境を明かした。

「新婚だった高城さんとは違い、結婚10年近い夫婦で、それなりにお互い、信頼しあっているのではないでしょうか。杉浦投手は昨シーズン、不調で、年俸は1000万円減の推定6000万円。環境が変わって、中継ぎエースとして復活すれば、年俸は上がります。活躍して北海道に凱旋できれば、紺野さんも安心するでしょう」（同前）

年俸が上がって、名古屋にセカンドハウスが買えるようになるか。