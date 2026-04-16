「スコート × パンツ」が合うんです！【GU】真似するだけでこなれる♡「最旬レイヤードコーデ術」

パンツコーデがなんだか物足りない……。そう感じたら、上にスコートを重ねてみて。コーデに立体感が生まれ、垢抜けを狙えます。今回は【GU（ジーユー）】 × 【rokh（ロク）】コラボの「スコート」と、おしゃれスタッフの最旬コーデをご紹介。

重ねるだけで旬な着こなしにアップデート

【GU】「ユーティリティスコート by rokh」\2,990（税込）

ジャカードの花柄と大きめのフラップポケットが特徴のスコート。花柄でも甘さ控えめなので、大人コーデにも取り入れやすくモードな印象に。マンネリぎみのパンツコーデにプラスワンするだけで、着こなしの鮮度UPを狙えます。

ブラックコーデでも地味にならない奥行きをメイク

パンツにスコートを重ねるだけで、コーデにメリハリがプラスされています。ワンカラーでまとめても、表情のあるジャカード素材によってのっぺり見えを回避。シンプルなワンツーコーデも、手抜き感のない洗練された着こなしに仕上がります。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

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Writer：licca.M