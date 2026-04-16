阪神アーバン競馬の西日本交流重賞「第３回西日本クラシック」が１６日、園田競馬場の１８７０メートルに３歳馬８頭（地元６、高知２＝コマンタレヴーは出走取り消し）が出走して争われ、広瀬航騎手が騎乗した１番人気のミルトイブニング（牡３歳、園田・保利良平厩舎、父タイセイレジェンド）が大差をつけて逃げ切りＶ。兵庫優駿（５月５日、園田）に向け、弾みをつける結果となった。

１秒７の大差をつけ、ミルトイブニングが重賞初制覇を飾った。ゲートに課題があった馬が、スムーズにスタートを決めて先頭へ。後続のプレッシャーもなく、まさに一人旅。直線に向いても脚いろは衰えることはなく、さらに加速する感じでゴールへ飛び込んだ。

初コンビの広瀬は「思っていた以上の脚を使ってくれた。操縦性がいいですね」と持ち味を存分に引き出した。自身１０度目の重賞制覇に満面の笑みだった。

「一般レースでも大差勝ちは難しいのに重賞でできた。うれしいね」と保利平調教師も手放しで喜ぶ。この後は兵庫優駿を予定。「今日のようなスタートを切ることができたら、ひょっとしたら…」と指揮官は菊水賞（２着）で５馬身差をつけられたゴッドフェンサーに挑戦状を叩きつけた。（蔵田 成樹）