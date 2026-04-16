入社3年目・上垣皓太朗アナ、フジ新音楽番組で見せたMC力に絶賛の声「昭和の歌番組かのような前口上」「芸風が大御所過ぎる」
フジテレビは16日、新たな音楽番組『STAR』（毎週木曜 後7：00※初回2時間SP）をスタート。入社3年目ながら番組MCを務める上垣皓太朗アナウンサー（25）の立ち回りに、X上では“上垣アナ”がトレンド入りするなど、視聴者からは賞賛の声が寄せられている。
【写真】番組キャラ“ほしの”と2ショット！生放送前のドキドキ感が伝わる上垣皓太朗アナの笑顔
本番組は、歌、ダンス、ラップ、ミュージカルなど、あらゆる音楽エンターテインメントの“STAR”が集まり、最先端のエンターテインメントに触れることができる音楽番組。同局のゴールデン帯に、約10年ぶりに歌唱パフォーマンスを披露する音楽番組が復活した。
そんな『STAR』のMCは、4月に入社3年目となった上垣アナが担当することに。『めざましテレビ』『めざましどようび』の情報番組で活躍してきたが、今回は生放送で持ち前の語彙力や落ち着きある進行で出演アーティストの魅力を引き出していった。
25歳とは思えない上垣アナのMC力に、SNSには「昭和の歌番組かのような前口上」「若いのにあの落ち着きっぷり、ホントにすごい」「生放送って知らずに見てた」「芸風が大御所過ぎる」などの反響が寄せられている。
【写真】番組キャラ“ほしの”と2ショット！生放送前のドキドキ感が伝わる上垣皓太朗アナの笑顔
本番組は、歌、ダンス、ラップ、ミュージカルなど、あらゆる音楽エンターテインメントの“STAR”が集まり、最先端のエンターテインメントに触れることができる音楽番組。同局のゴールデン帯に、約10年ぶりに歌唱パフォーマンスを披露する音楽番組が復活した。
25歳とは思えない上垣アナのMC力に、SNSには「昭和の歌番組かのような前口上」「若いのにあの落ち着きっぷり、ホントにすごい」「生放送って知らずに見てた」「芸風が大御所過ぎる」などの反響が寄せられている。