京都府で起きた男子児童の遺体遺棄事件。逮捕された父親はその後、殺人の関与も認める供述をしています。一方で、児童が行方不明となった日の行動など、いまだ多くの謎も残っています。

■遺体遺棄容疑で養父を逮捕 殺人の関与も認める供述

安達結希くんの自宅で15日、家宅捜索が行われる中、捜査員に続き家を出た安達優季容疑者（37）。

安達優季容疑者「私がやったことに間違いありません」

結希くんの遺体を遺棄した疑いで逮捕されたのは、同じ家で暮らす父親でした。

16日の正午を過ぎたころ、警察署に準備された幕と傘。

「安達容疑者が車に乗り込みます。顔が隠れていて、確認することができません」

車内にもカーテンがひかれ、安達容疑者の表情をうかがい知ることはできませんでした。

16日に会見を行った京都府警。警察によりますと、安達容疑者は結希くんの養父でした。

京都府警・井上正己捜査第一課長

「捜査本部を設置の上、本件の全容解明を図る」

捜査関係者への取材で、安達容疑者が結希くんの殺害について関与を認める供述をしていることがわかりました。

■学生時代を知る人「優しかった、明るいし楽しい人」

先月23日から行方がわからなくなっていた結希くん。13日に山林で遺体が見つかり、その翌日、遺体が結希くんであることが判明。そして、16日未明に父親の逮捕と、事件はめまぐるしく動きました。

安達容疑者を知る人は。

安達容疑者の学生時代を知る人

「優しかった、明るいし楽しい人」

――友達も多い

安達容疑者の学生時代を知る人

「嫌われる要素がない。嫌みがないし、楽しいことが好きだし」

――誰かと言い争ったり

安達容疑者の学生時代を知る人

「ないです」

――ケンカしたり

安達容疑者の学生時代を知る人

「ない」

安達容疑者の幼少期を知る人

「気の優しい、いい子。おばあちゃんが厳しい人やから規則正しい生活だし、しっかりしつけてはるなと。ほんまに良い子、仲の良いおばあちゃん子」

■張り紙を受け取った女性が覚えた“違和感”

この3週間、結希くんの情報提供を呼びかける張り紙があった南丹市。安達容疑者とみられる人物が、張り紙を配っていたといいます。

張り紙を受け取った人

「（先月）31日のお昼過ぎ、男の人ひとりがこのチラシを持って『この子知りませんか』と。お父さん（安達容疑者）だったと思う、メガネをかけていたので、テレビで見た顔と一緒だったので」

それは、行方不明がわかってから1週間あまりの出来事。しかし、女性は“違和感”も覚えていました。

張り紙を受け取った人

「『お願いします』『知りませんか』『うちの子なんですけど』みたいのがあるんですけど、すごく落ち着いていたように思う。慌てる様子もなかった」

別の人も。

張り紙を受け取った人

「淡々とされていました、熱心な感じではなかった。表情的に無表情というか、焦ってる感じもなかった」

■いくつも残る“不可解な謎”

安達容疑者の自宅では。

「自宅下の道路には、かなり広範囲で規制線がしかれている」

父親が逮捕された事件。これまでいくつも“不可解な謎”が残されています。

◇

まず、“行方不明当日の謎”。

これまで結希くんは先月23日、父親の車で小学校近くに送り届けられたのを最後に、行方がわからなくなったとされていました。しかし、その姿は防犯カメラに映らず、目撃情報も1つもないという不可解な状況。

この点、警察によりますと、この日の朝まで結希くんの生存は確認できているといいます。結希くんを小学校近くまで送り届けたかについては、慎重に調べているとみられます。

◇

続いては“遺体発見現場の謎”。

近所の人

「日曜日だっけ、あの竹やぶの中ずっと入ってたけど、犬も何も怒りもしないし、においかぎにも行かない」

――横たわってても気づかない

近所の人

「そんなものあり得ない。わしは毎日通っていた、犬連れて」

遺体が見つかる前、山の中に入ったにもかかわらず、異変を感じなかったという証言があります。

警察によりますと、安達容疑者は遺体が見つかった山林以外の場所にも、遺体を転々と移動させていたとみられるということです。

ただ、行方不明の3日後には、安達容疑者の家で捜査員が車を調べる様子も。のべ1000人以上による捜索が行われていた中、一体どうやって…。

◇

新たな謎も生まれています。“遺体の移動”について、元埼玉県警科捜研の雨宮正欣氏は。

元埼玉県警科捜研 法科学研究センター・雨宮正欣所長

「死後すぐはひとりでも運ぼうと思えば運べる状態だが、死後日数がたつと、腐敗などが進みひとりで運ぶのは難しい。遺体を転々とさせたとすれば、腐敗が始まるまでの期間ではないか」

また、リュックや“靴”が別の場所で見つかった謎についても、詳細は不明のまま。

警察は、安達容疑者が「共犯がいる」という供述は、いまのところしていないとしています。

■元神奈川県警捜査1課長「経緯は取り調べの中で明らかに」

今後、捜査はどう進むのか。安達結希くんの行方不明は、3週間あまりで死体遺棄事件と発展。逮捕されたのは結希くんの父親、安達優季容疑者。結希くんの殺害についても、関与を認める供述をしているということです。

元神奈川県警捜査1課長・鳴海達之氏は。

元神奈川県警捜査1課長・鳴海達之氏

「死体遺棄で逮捕したわけで、死体を遺棄するまでの流れがある。なぜ亡くなったのか、経緯は取り調べの中で明らかになる。そこから裏付けがどれだけとれるか、真実かどうかを判別していく」

◇

また、遺体を移動していたという点については。

元神奈川県警捜査1課長・鳴海達之氏

「遺体を移動させるのはかなりのリスクを負う。誰かに見られるとか、警察官が検問でトランクを見せてとか、遺体があったら一発で終わり。リスクをなぜおかすのか。運ぶときに何かの痕跡が残ったりする。リスクを背負っても、やらなきゃいけない理由があったんだろう」

警察は、殺人容疑も視野に入れ慎重に調べる方針です。