2026年度、広島県警の警察学校に入校した女性警察官の割合は過去最多となりました。その背景とひとりの新米女性警察官に密着しました。



■敬礼

「礼！！」



4月7日、広島県警察学校に集った143人の入校生。一人前の警察官になるための厳しい訓練の日々が、ここから始まります。

2月、それぞれの高校の制服を着て、はじめての顔合わせです。目立つのは女性の姿です。女性の活躍を推進する流れや、国の方針を受けて女性警察官の数を増やしています。背景には、女性が被害者になるケースが多く、相談しやすい環境づくりが求められています。2026年は4割以上が女性と過去最多です。





■広島県警 採用担当者（当時）「採用係を3年やっているが、教室の半分が女性で埋まるのは初めてで、採用側もビックリ。女性が被害者になる場合や、女性に安心してもらえるように現場に行って、活躍できる状況を、こちら（採用係）が作っていく。」志した理由をきいてみると・・・■入校生ら「父が広島県警に勤務しているのがきっかけ」「音楽隊に入りたくて」「小さいときに剣道をしていたのがきっかけだが、途中から誰かの助けになりたいというのがありました。」「テレビを見ていて、第一線で自分が動いて活躍している警察官が、かっこいいなと思ったので警察官になろうと思いました。」Q.どうですか？これから10か月間、いろいろなことがあるかと思いますが・・・■入校生ら「いろいろありそうですけど楽しみ。」「心強い人がいるので。」■横原 茉日琉さん「高知県から来ました、横原 茉日琉（まひる）です。」ふるさとを離れて就職を決めました。■横原 茉日琉 さん「人のために働きたいと、ずっと思っていたので、それで警察官をめざすようになりました。」横原さんは、小学2年生で空手を習いはじめ、高校では少林寺拳法に励み、全国大会に出場するほどの腕前です。3月、高知中央高校を卒業した横原さんは、最後のクラブ活動に参加していました。3年間親元を離れての慣れない寮生活、毎日仲間とともに厳しい稽古に励んできました。指導してきた監督は…■少林寺拳法部 岡田 俊介 監督「警察官を志す生徒は多かったが、女性警察官の採用枠が少なかったり、過去には狭き門だったので、採用枠が広がったり、彼女みたいに体力も学力も優秀な生徒が、ちゃんと評価を受けて採用されるのは、こちらとしてもうれしい。」後押ししてくれた恩師に、感謝をしたためました。■少林寺拳法部 岡田 俊介 監督「いただきました。初めてです。」汗を流した道場ともお別れです。Q．娘さんは、しっかりもの？■父 横原 日出志 さん「いや～～どうじゃろ。（警察官になると聞いて）びっくりは、しました。大丈夫でしょうと。」Q．できると？「信じています。」広島県警察学校入校の日、スーツに身を包んだその姿は、高校の制服だった2月とは違い引き締まっていました。家族とも、しばしのお別れです。横原さんは広島の親戚に付き添われてやってきました。■横原 茉日琉 さん「10か月という長い期間だが、県民のみなさんを安心安全に暮らせるように、頼れる警察官になれるように頑張ります。」この日から寮生活が始まります。横原さんも少し緊張気味です。■横原 茉日琉 さん「横原まひるです」■教官「今から携帯電話を回収します。」はじめに行うのは、一週間後に開かれる入校式に向けた訓練です。■入校生「お願いします。」■教官「敬礼」「頭、下がっとるだろうが。」■加治木 教官「号令をしっかり聞いて、次に何がくるか意識して聞いとけ。」■入校生「はい！」■加治木 教官「じゃけ、遅いんじゃ。」数日前とは空気感が、がらりと変わっていました。■教官「休め！」「手は、どうするんや。左手は親指しっかりつけろ、指先まで、しっかりのばせ。」横原さんも厳しい指導に食らいつきます。■教官「自分の中で3拍数えろ！」「敬礼をして3拍目で戻るんで。」体で覚えるまで、何度も繰り返します。Q．大丈夫ですか？顔が疲れてる？■横原 茉日琉 さん「まだ2日目かという感じですけど、体感1か月、1週間くらい。携帯が使えないので、やることも多くて長く感じる。ちょっとしたことでも、すぐ怒られるので、それが現場に出たときにつながるのかなと。」■広島県警察学校 永井 邦明 副校長「たかだか警察礼式ですけど、連帯してやっていくのがとても重要で、ちょっと目を離したすきに、車にひかれること、殉職することがある。みんなで合わそうという意識を持つことで必ず合う。」連日、気の抜けない厳しい訓練が続きました。入校式の本番には、全員で揃えることができたのでしょうか。迎えた警察学校入校式。この日までに、入校性は基本的な動作の訓練を重ねてきました。■教官「横原茉日琉！」■横原 茉日琉 巡査「はい！」判断や行動のひとつひとつが厳しい規律で支えられる警察官の仕事。顔つきからは、その世界に飛び込む覚悟が見えました。家族に見守られた入校式。■母 横原 康子 さん「凛々しさが見えてきて、すごく頼もしく感じた。」■横原 茉日琉 巡査「親元を離れて最初なので、厳しく指導を受けることが何度もあり、まだ1週間しか経ってない、結構最初のほうなので10か月頑張りたい。」■母 横原 康子 さん「けがとかせんように、気をつけて」親元を離れ、厳しい世界に飛び込みます。家族の前では気丈に振る舞っていた横原さん。県民の安全を守るため、一人前の警察官になる訓練が始まります。【2026年4月16日 放送】