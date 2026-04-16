元「美 少年」の金指一世ことＩＳＳＥＩが１６日、東京国際フォーラム・ホールＣで主演舞台「ぽっぷす？」の取材会に共演の佐藤友祐、瀬戸祐介らと出席した。

売れないロックバンドのボーカル・アンザイ役のＩＳＳＥＩは「劇中で歌うのは初めて」と明かし「ボーカルとしてしっかり歌って盛り上げて、お客さんに笑顔で帰ってもらえたら」と意気込んだ。

アンザイのバンドメンバー、イタミ役の佐藤は「前半と後半で違うキャラになる。二面性に注目してほしい」と見どころを伝え、探偵事務所の社長秘書・ドイ役の瀬戸は「この作品は音楽だけじゃなく、相続税もポップに学べる」と紹介し、笑いを誘った。

ＩＳＳＥＩは稽古を振り返り「座長を務めることになってプレッシャーもあったけど、ご飯に行ったりプライベートでも交流を重ねてキャスト全員でこの作品を作り上げたなと改めて感じている。このカンパニーのご縁を大切に、大阪公演まで走りきりたい」と覚悟を口にした。

舞台「ぽっぷす？」は１６日より東京国際フォーラム・ホールＣで１９日まで、２４日、２５日に大阪・森ノ宮ピロティホールで上演を予定している。