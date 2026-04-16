性被害に遭った著者のノンフィクション漫画。抵抗しなかったら“同意”になるのか？ リアルな被害者の声を聞く【書評】
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2023年に法改正がなされ「不同意性交等罪」が施行された。
だが「行為の前に“同意”を取るなんて、無理じゃない？」「同意書でも書けってこと？」なんて思った方もいるかもしれない。
そこまでではなくとも、未だに多くの人が「不同意性交」について、ほとんど理解していないような気もする。「性」というものがこれだけ身近にありながら、圧倒的に、知識が足りていないのではないだろうか。
著者の菊池真理子さんは、若い頃に性暴力被害を受けたというサバイバーの一人。しかし長年、端から見たら「普通の明るい女性」として生きてきた。被害のことは忘れてしまおうと思っていたようだ。
だが昨今、「不同意性交」に関連するSNS上での非難――例えば、「本気で嫌なら抵抗するはず」「ホテルまでついて来て不同意はあり得ない」などを見るにつれ、「謎」を抱くようになったとか。
自分が被害に遭った際の行動や、その後の生き方は、世間がイメージする「かわいそうな性被害者」ではないのではないか。また、自身に起こったことは個人ではなく、社会問題と言えるのではないかと。
それから菊池さんは、実際に被害に遭った方と出会い、話を聞くことに。
有名芸能人からの性被害に遭ったものの、世間からは厳しい目にさらされているさやかさん。義父による性暴力を受け、その後も性産業で働くことになった絵里子さん。理解されづらい夫婦間の「不同意性交」に苦しんでいたさちさんといった、様々な状況に置かれた方々の「リアルな声」が描かれている。
■抵抗しない＝“同意”ではない
被害者だけではなく、専門家や支援団体への取材などもあり、不同意性交に関連する多くの知識が得られるのも本作の特徴だ。
例えば「抵抗しなかったのだから“同意”になるのでは？」という疑問を持つ方も、中にはいるのではないだろうか。実際、著者の菊池さんが被害に遭った時も、ほぼ無抵抗であったという。
しかしそれは「凍りつき」という、生物としてごく普通の反応なのだと、トラウマ治療を専門とされている公認心理師の花丘（はなおか）先生は話す。
少し難しく、深刻な話題ではあるので、決して読むのが簡単とは言えない内容ではあるのだが、マンガだからこその「読みやすさ」があるように感じた。10代の若い方にも、分かりやすく実情と知識を伝えられる一冊になっていると思う。
また本書で最も記憶に残っているのは、長年教育の現場で性教育を続けてきた村瀬幸浩先生のお話だ。
村瀬先生は「被害に遭わないための性教育」や「生殖のため」ではなく、「幸せに生きるための性教育」が必要だと考えているそうだ。
同意か不同意か。二項対立ではなく、「合意」を基準に、お互いの「性」というものを受け入れられるようになってほしい。そしてそのために必要な知識と、豊かで明るい「性」への可能性が、本作には詰まっている。
文＝雨野裾