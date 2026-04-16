◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―巨人（１６日・甲子園）

巨人・田中将大投手（３７）が自身初となる伝統の一戦に先発。６回７安打３失点の粘投で今季２勝目の権利を手にした。このまま白星をつかめば、野茂英雄（近鉄、ドジャースなど）を抜いて単独３位の日米通算２０２勝目となる。

１回表に３点の援護をもらった右腕。裏の守りで４番・佐藤に２ランを浴びたが２、３回は３者凡退と立て直した。５回に犠飛で１点を失ったが、続く２死一、二塁のピンチは森下を空振り三振。同点は許さなかった。２試合連続でクオリティー・スタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）をクリア。球数８２、４奪三振で今季３登板目で初の無四死球で「何とかリードしたままマウンドを降りられた事は、良かったかなと思います」と振り返った。

最速は１４９キロ。「ナイスピッチング。緩急をうまく使いながら落ち着いた投球ができている」と内海投手コーチがコメントしたようにスプリット、ツーシーム、カットボール、１００キロ台のスローカーブなど多彩な球種でかわした。

雨天中止の１５日からスライド登板。レギュラーシーズンでは自身４年ぶりの甲子園登板となった。楽天時代は阪神戦に通算１１登板し５勝５敗（２完投）。巨人移籍１年目だった昨季は対戦がなかった。

通算２０１勝目を挙げた１日・中日戦（バンテリン）で５回２／３を９４球２失点。８日・広島戦（マツダ）ではわずか７９球で３シーズンぶりに７回を投げ抜き、１失点（自責０）と好投していた。

☆日米通算２００勝以上の投手

２０８勝（日９３・米１１５）ダルビッシュ有（日本ハム、レンジャーズ、カブス、パドレスなど）

２０３勝（日１２４・米７９）黒田博樹（広島、ドジャース、ヤンキース）

２０１勝（日７８・米１２３）野茂英雄（近鉄、ドジャース、デビルレイズなど）

２０１勝（日１２３・米７８）田中将大（楽天、ヤンキース、巨人）