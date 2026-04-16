きょうの県内は、午後は高気圧に覆われ、各地で晴れました。チューリップ畑が広がる入善町では、200万本のチューリップが楽しめるイベントが開かれ、満開の花を訪れた人たちが楽しんでいました。



穏やかな春の陽気の中、色とりどりのチューリップが満開を迎えています。



「にゅうぜんフラワーロード」では、およそ80品種、200万本のチューリップを見ることができます。





きょうは、訪れた人たちが写真を撮るなどして思い思いに楽しんでいました。「初めて2人で来ました。すごくきれいで、また毎年来たいなと思います」「石川からです」「私3回目、4回目で」「私は初めて」初めて見られた感想はいかがですか？「いっぱいのチューリップで感動しました」森本千暎記者「今年は30周年の節目ということで、新たにこちら『七色のチューリップ畑』が用意されました」今年は富山県産の品種、とやまレッドや黄小町など7種類を帯状に植えた「七色のチューリップ畑」が初めて設けられました。また、会場ではチューリップの鉢植えなども販売されています。見頃は今週末ごろまで続く見込みで、土曜と日曜にはウエルカムイベントが開かれます。飲食店の出店のほか、チューリップ畑にシャボン玉を飛ばす「シャボン玉タイム」などが行われます。実行委員会はイベント当日は混雑が予想されるとして、 無料のシャトルバスの利用を呼びかけています。