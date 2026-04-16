◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-巨人(16日、阪神甲子園球場)

巨人・田中将大投手が阪神打線を相手に6回3失点。今季2勝目の権利を持ったまま降板しました。

加入2年目となる今シーズンは、開幕ローテーション入りを果たすと、ここまで2試合の登板で1勝0敗、防御率1.42の成績。直近の試合では8日の広島戦で登板し、勝敗こそつきませんでしたが、7回79球で被安打3、1失点（自責点0）と好投を披露しました。

この日は、初回からダルベック選手のホームランで3点の援護を受けた田中投手。しかし直後の1回ウラ、2アウト1塁から阪神4番の佐藤輝明選手に初球のストレートをバックスクリーンに運ばれ、2ランホームランで1点差に迫られます。

それでも2回は3者凡退に抑えると、2点のリードに広げた3回も続けて三者凡退に抑えリズムに乗ります。

しかし5回、下位打線の連打で1アウト1、2塁とされると、1番近本光司選手にライト前ヒットで続かれ満塁のピンチ。ここで中野拓夢選手にレフトへの犠牲フライをあげられ、再び1点差とされました。それでも2アウト1、2塁から、森下翔太選手には徹底した外角攻めで追い込むと、139キロのスプリットでハーフスイングを誘い空振り三振。田中投手は最少失点で踏ん張りました。

6回のマウンドに上がった田中投手はヒット1本打たれますが、この回は無失点。ベンチへ戻ると阿部慎之助監督から肩をたたかれこの回で降板となりました。

田中投手は6回82球、被安打7、4奪三振、3失点と先発の役目をはたし、今季2勝目と日米通算202勝目の権利をもって中継ぎ陣にマウンドを託しました。