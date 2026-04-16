長崎市の端島通称「軍艦島」に、56年ぶりとなる新たな建物が完成しました。

建物の保存や整備に向けた “研究拠点” としての活用が、期待されています。

明治時代から炭鉱の島として栄えた端島＝通称「軍艦島」。

ここに56年ぶりに新築されたのが「72号棟」です。

16日に現地で開かれた説明会には、長崎市の渡部副市長や関係職員など、約30人が参加しました。

「72号棟」を建てたのは、大手ゼネコンの清水建設。

研究施設としての活用や、島内で災害が発生した場合などの避難拠点として整備されました。

インフラが限定される離島環境に対応するため、太陽光パネルを活用した発電システムを備えたほか、通信には衛星インターネットサービスを導入。

化学処理によって水を循環させるトイレも設置し、限られた資源で運用できる仕組みを取り入れています。

（清水建設 生産技術本部 香田 伸次さん）

「調査研究する人がここで不自由なく活動できるためには、それに見合ったインフラは最先端のレベルでできる環境を整えたいという思いがあった。

特異な条件での研究活動がここをステップにできるそういう場になれば建てた者の冥利に尽きる」

（渡部 長崎副市長）

「今後、自然災害が発生した時の対応や、復興にも寄与しうる大きな可能性を秘めた施設」

長崎市によりますと来週から早速、大学教授などが72号棟を拠点とし、研究を進めるということです。