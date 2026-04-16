熊本地震から10年。社会や行政では節目とされがちですが、大切な家族を思う日々に区切りはありません。



阿蘇市で暮らす大和忍さん。和室では、夫･卓也さんと息子の晃さんが写真の中でほほ笑んでいます。



■大和忍さん「父親がそばにいってくれたことで、晃も安心できたのかな。主人もずっと晃のことを気にかけていたので」

10年前の熊本地震の「本震」で、南阿蘇村では大規模な土砂崩れが発生。





近くを車で通っていた二男・晃さんの行方がわからなくなりました。大学生だった晃さんは、前震で家が断水した友人に水を届けた帰りでした。

■忍さん「声が聞きたいです、会いたいです、抱きしめたいです…」



しかし、熊本県は10日あまりで捜索打ち切りを決定。安全を確保できないという理由でした。



自分たちで探すと決めた家族。本震から3か月あまりかけて、谷底で晃さんの車を見つけました。



■忍さん「みんなで一緒に連れて帰るよって、みんなの力で帰るよって」



「家族の執念で晃さんの遺体が見つかった」

晃さんの遺骨は自宅で大切に安置しました。



両親には、いまを生きる子どもたちに伝えたいことがありました。



■大和卓也さん「みなさんには家族と時間をもっと大切にしていただきたいと思います。学校での出来事、お友達の話、何でもいいので自分から話しかけてください。照れくさいかもしれませんが、私からのお願いです」

この3か月後の一昨年9月。卓也さんは病で亡くなりました。



■忍さん1101～「主人の四十九日に合わせて納骨しました。2人とも。そばに行けて、ずっと気になっていた晃の思いを聞けなかった。話したかった。 一緒にしたかったことをお互い一緒にできるのかな」

となりに卓也さんがいない日々の中で、ふと込み上げる感情があります。



強烈に浮かぶのは、2週間足らずで捜索を打ち切った行政へのやるせない思いです。



■緒方太郎キャスター「行政による捜索打ち切り、忍さんもずっと忘れないと思うが、あの時の判断をいまでもどう思っていますか」



■忍さん「その判断というのは、ある意味仕方なかったのかなと、いま時間が経って思う。いろいろ周りからの話を見聞きした中での判断だったのかなと。その方々（安否不明者）に対する寄り添いだったり、家族への寄り添い。そこがまずできていれば、寄り添い方、対応で、私の人生も変わっていたと思うんですよね。これまでの生き方だったり、主人も家族もそうだし」



「私たちだけしか探す人はいない」。いまも心を苦しめる絶望と孤独。



熊本県は、取材に対し、「寄り添いが不十分だった」と認め、当時を教訓に、警察などと連携して行方不明者の家族への対応を強化すると述べています。



そして…本震が起きた午前1時25分。晃さんの家族は、ことしも、崩落現場の近くで祈りを捧げました。



■忍さん「10年って長い時間だとは思うんですけど、私の中ではその10年というのが、時間の流れの感覚がなくて。いてくれて当たり前だった息子に10年会えていないんだなって。声も聞けないんだなって。触れることもできないだなっていうのを、それだけ時間が経っているのを感じました。私の体の中に戻ってきてくれていると思っているから、ずっと一緒だと思っています」

■緒方キャスター「忍さんは、『捜索を支えてくれた人たちへの感謝の気持ちを持ってのこの10年でした』とも話していました。



そして、晃さんの大学時代の友人も、思いを馳せています。



地震のあと、両親から譲り受けたという晃さんのジージャンは、今でも大切に保管しています。

10年の月日が経ち、親になった友人には、いつかわが子に伝えたい思いがあります。



■寺田舟希さん（32）「普段やっていることは当たり前じゃないというのと、1日1日を大事にしてほしい。友達、お父さん、お母さんとの会話を大事にしてほしいなっていうのはありますね」

■西川真生さん（32）「晃も水を持ってきてくれて色々と心配してくれて、自分が大変な時に友達のサポート、人のためにできることがすごいと思っていたので、自分の子どもにも人のためにできるような人になってほしいと思います」



■緒方キャスター「晃さんの存在と優しさは、多くの人の心に浸されています。生きている尊さを静かにかみしめる4月16日です。」