17日は全国的に青空が広がるでしょう。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■17日は全国的に青空が広がる 九州や四国はにわか雨も

17日（金）は高気圧に覆われて全国的に晴れるでしょう。日中は青空が広がり、桜が見ごろを迎えている東北では、絶好のお花見日和になりそうです。東日本もお出かけ日和となりますが、紫外線は「強い」予想となっていますので、春のうっかり日焼けにはお気を付けください。西日本は夕方以降は次第に雲が増えてくる予想です。夜は、九州や四国の一部でにわか雨があるでしょう。お出かけには折り畳みの傘があると安心です。

■17日の朝は内陸で冷え込む 日中は日本海側で夏日に

17日（金）の朝は、北日本や東日本の内陸を中心に冷え込む予想で、東北や関東甲信地方には霜注意報が発表されています。農作物の管理にはお気を付けください。16日は太平洋側中心に気温が上がりましたが、17日は日本海側で夏日が予想されています。朝晩と日中の寒暖差も大きくなりそうなので、服装選びにはお気を付けください。

■小笠原諸島では高波に警戒 日曜は暑さのピークか

台風4号は17日〜18日にかけて小笠原近海を進む予想で、小笠原諸島では、うねりを伴った高波に警戒が必要です。この先も全国的に気温の高い傾向は続く予想で、特に日曜日は暑さのピークとなりそうです。東京や名古屋、大阪は26℃、福島や山形でも25℃と夏日が予想されています。週末は各地で屋外のイベントなども行われますが、熱中症には注意が必要です。

■高温傾向続く 今のうちから「暑熱順化」を

来週22日からは、今年の熱中症警戒アラートの運用が始まります。来週も東日本や西日本を中心に高温傾向が予想されていて、晴れると夏日になるような暑さが続くでしょう。暑さに体が慣れていないと、熱中症になる危険性が高まります。ウオーキングや軽いジョギング、入浴やストレッチをするなどして、今のうちから汗をかく練習をしておくことが大切です。本格的な夏の暑さが来る前に「暑熱順化」を行い、暑さに強い体づくりをしていきましょう。