賀集利樹、要潤ら出演「真アギト展」前夜祭スペシャル、生放送&生配信決定!
4月24日より東京・池袋のサンシャインシティ 展示ホールAにてスタートする仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」に関連して、東京会場開幕前日となる4月23日19:00より「真アギト展」の魅力を伝える特集番組がTOKYO MXでの生放送と、東映特撮YouTubeOfficialの生配信が行われる。
○生放送「真アギト展 前夜祭スペシャル！」
特別番組「真アギト展前夜祭スペシャル!」は、TOKYO MXでの生放送と、東映特撮YouTubeOfficialでの生配信を実施する。賀集利樹、要潤をはじめとする番組オリジナルキャストも集結し、アギト25年を振り返るマル秘トークや、いち早く展覧会の全貌に迫るコーナー等、見どころ満載の60分だ。
司会は、 大の仮面ライダーファンとして知られるドランクドラゴンの塚地武雅、同じく熱狂的な特撮ファンであるフリーアナウンサー宮島咲良が務める。番組終盤には、まさかのサプライズもあるかもしれないとのことで、最後まで見逃せない番組だ。
放送日時：2026年4月23日(木) 19:00〜20:00
TOKYO MX(9ch)にて生放送、東映特撮YouTube Officialでも同時生配信、TVerにて無料見逃し配信
出演者:賀集利樹、秋山莉奈、田辺季正、升毅、要潤、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良
MC：塚地武雅（ドランクドラゴン）、宮島咲良（フリーアナウンサー）
○TOKYO MX『仮面ライダーアギト』全51話放送
また、TOKYO MX で『仮面ライダーアギト』全51話のレギュラー放送が決定した。地上波で全話が放送されるのは、2001年の本放送からまさに25年振りとなる。放送後はTVerでの見逃し配信も予定。第1話は4月21日に放送、以降、毎週火曜19:00より放送する。
○仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」
会場：池袋・サンシャインシティ 展示ホール A(東京都豊島区東池袋3-1-3 ワールドインポートマートビル4F)
会期：2026年4月24日(金)〜5月12日(火) 計19日間
営業時間：10:00〜20:00（最終入場19:00）
他、福岡・大阪・名古屋巡回決定。各会場詳細は順次発表。
(C)石森プロ・東映
○生放送「真アギト展 前夜祭スペシャル！」
特別番組「真アギト展前夜祭スペシャル!」は、TOKYO MXでの生放送と、東映特撮YouTubeOfficialでの生配信を実施する。賀集利樹、要潤をはじめとする番組オリジナルキャストも集結し、アギト25年を振り返るマル秘トークや、いち早く展覧会の全貌に迫るコーナー等、見どころ満載の60分だ。
司会は、 大の仮面ライダーファンとして知られるドランクドラゴンの塚地武雅、同じく熱狂的な特撮ファンであるフリーアナウンサー宮島咲良が務める。番組終盤には、まさかのサプライズもあるかもしれないとのことで、最後まで見逃せない番組だ。
放送日時：2026年4月23日(木) 19:00〜20:00
TOKYO MX(9ch)にて生放送、東映特撮YouTube Officialでも同時生配信、TVerにて無料見逃し配信
出演者:賀集利樹、秋山莉奈、田辺季正、升毅、要潤、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良
MC：塚地武雅（ドランクドラゴン）、宮島咲良（フリーアナウンサー）
○TOKYO MX『仮面ライダーアギト』全51話放送
また、TOKYO MX で『仮面ライダーアギト』全51話のレギュラー放送が決定した。地上波で全話が放送されるのは、2001年の本放送からまさに25年振りとなる。放送後はTVerでの見逃し配信も予定。第1話は4月21日に放送、以降、毎週火曜19:00より放送する。
○仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」
会場：池袋・サンシャインシティ 展示ホール A(東京都豊島区東池袋3-1-3 ワールドインポートマートビル4F)
会期：2026年4月24日(金)〜5月12日(火) 計19日間
営業時間：10:00〜20:00（最終入場19:00）
他、福岡・大阪・名古屋巡回決定。各会場詳細は順次発表。
(C)石森プロ・東映