「王様のブランチ」美人リポーター、祖母顔出し2ショット公開「鼻がそっくり」「仲良しで微笑ましい」の声
【モデルプレス＝2026/04/16】モデルの松元絵里花が4月15日、自身のInstagramを更新。福岡旅行のプライベートショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】30歳「王様のブランチ」リポーター「鼻がそっくり」祖母顔出し公開
松元は「大好きおばあちゃん。この間の年末年始に会えたかったからやっと会えて嬉しかったな。本当に可愛いなー」（※原文ママ）とつづり、写真を複数枚投稿。祖母と一緒にハートのポーズを決める微笑ましい2ショットを公開した。また「うちのおばあちゃんは誰にでも話しかけるんだけど、この間は話しかけた方がたまたま韓国の方で私が拙い韓国語で通訳してた」などと、祖母の可愛らしいエピソードも語っている。
この投稿に「鼻がそっくり」「仲良しで微笑ましい」「2人とも可愛すぎる」「美人家族」「おばあちゃんめっちゃオシャレ」「ハートポーズ上手い」「素敵な思い出になったね」「手を繋いでるの微笑ましい」「仲良しおばあちゃんと孫」など反響が寄せられている。松元は、2014年から雑誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）の専属モデルを約6年務め、2016年には「三愛水着楽園イメージガール」に選ばれた。現在はTBS系「王様のブランチ」のリポーターを務めている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳「王様のブランチ」リポーター「鼻がそっくり」祖母顔出し公開
◆松元絵里花、旅行で祖母との2ショット
松元は「大好きおばあちゃん。この間の年末年始に会えたかったからやっと会えて嬉しかったな。本当に可愛いなー」（※原文ママ）とつづり、写真を複数枚投稿。祖母と一緒にハートのポーズを決める微笑ましい2ショットを公開した。また「うちのおばあちゃんは誰にでも話しかけるんだけど、この間は話しかけた方がたまたま韓国の方で私が拙い韓国語で通訳してた」などと、祖母の可愛らしいエピソードも語っている。
◆松元絵里花の投稿に反響
この投稿に「鼻がそっくり」「仲良しで微笑ましい」「2人とも可愛すぎる」「美人家族」「おばあちゃんめっちゃオシャレ」「ハートポーズ上手い」「素敵な思い出になったね」「手を繋いでるの微笑ましい」「仲良しおばあちゃんと孫」など反響が寄せられている。松元は、2014年から雑誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）の専属モデルを約6年務め、2016年には「三愛水着楽園イメージガール」に選ばれた。現在はTBS系「王様のブランチ」のリポーターを務めている。（modelpress編集部）
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