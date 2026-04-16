「牛のミスコン」とも言われるメス牛の体のバランスなどを競う審査会が16日、伊佐市で開かれました。水迫畜産の不適正表示問題について生産者からは厳しい意見が聞かれました。

（記者）「牛たちの元気な声が響く中、審査が始まった。牛の体に触れながら状態をチェックしている」

子牛の繁殖が盛んな伊佐市では、年に2回、子牛を産むメス牛の審査会が開かれています。16日は、市内の繁殖農家から黒毛和種41頭が出品され、審査員が体のバランスや毛の美しさなどを評価しました。

（グランドチャンピオン「せら」生産 溝口敏幸さん）「うれしい、ただそれだけ。あすからもうちょっと頑張ってみよう、ご褒美をもらったので」

不適正表示問題に生産者は「心を砕く行為」

一方、生産者も気をもむのが水迫畜産の不適正表示問題です。

水迫畜産は先週の会見で「法律への理解が不十分だった」などと説明。農家は“畜産ブランド”に傷がついたことに悔しさをにじませました。

（繁殖農家）

「だますようなことはやめてほしい、ブランドづくりのためにも」

「認識不足とかで済ませられることではない。真面目にやっている人たちの心を砕く行為」

今後の影響の広がりを伊佐市の繁殖農家も注目しています。

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