ÈýÂ¼¤Á¤¢¤ UNO¤Ç¾¡Íø¤·¤ÆÆ´¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¼Â¸½!?¡Ö¡È¾¡¤Ã¤¿¤Û¤¦¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¯¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡×¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖG-SHOCK presents THE MOMENT¡×¡ÊËè½µ¶âÍË17:00¡Á17:25¡Ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿Í¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¡á¡ÈMOMENT¡Ê¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ë¡É¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÈýÂ¼¤Á¤¢¤¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¡¦Wienners¡Ê¥¦¥£¡¼¥Ê¡¼¥º¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢2016Ç¯¤ËÈýÂ¼¤Á¤¢¤Ì¾µÁ¤Ç¥½¥í³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2019Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡ÈÃÆ¤¸ì¤ê¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥«¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥«¡¼¡¢¼Â¶È²È¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡È¥â¡¼¥á¥ó¥È¡É¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÈýÂ¼¤µ¤ó¤Î1¤ÄÌÜ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö2015Ç¯ ¤À¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤â¤ó¡×¡¢2¤ÄÌÜ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö2017Ç¯ ²»³Ú¤Ï¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤¯¡×¡¢3¤ÄÌÜ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö2018Ç¯ Logic Pro¤ò»Ï¤á¤¿¡×¡¢4¤ÄÌÜ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö2018Ç¯ Â¨¶½¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§Â³¤¤¤Æ5¤ÄÌÜ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï¡©
ÈýÂ¼¡§¡ÖÁóÅ·¥Ç¥£¥é¥¤¥È¡×¡ª
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤³¤ì¤Ï¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¤«¡©
ÈýÂ¼¡§¤Ï¤¤¡£¥Ð¥ó¥É¤ÎWienners¡Ê¥¦¥£¡¼¥Ê¡¼¥º¡Ë¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï²»³Ú¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖWiennersºÇ¹â¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥§¥¹¤Ç²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¤ä¤Ù¤§¡¢ËÜÊª¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÍ§Ã£¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤â¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤À¤¤¤ÖÃç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
ÈýÂ¼¡§ÀçÂæ¤«¤é»¥ËÚ¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë²ó¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤Û¤Ü¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÈýÂ¼¡§¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¥Û¥Æ¥ë¤ÇUNO¡Ê¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¹ç½É¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÈýÂ¼¡§ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤êÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»¥ËÚ¤ÎUNO¤Ç¡ÊWienners¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ë¶Ì²°2060¡ó¤µ¤ó¤Ë¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤Û¤¦¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¯¡×¤Ã¤Æ¾ò·ï¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¡¢»ä¤¬¾¡¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§²¿¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÈýÂ¼¡§¡Ö°ì½ï¤Ë¶Ê¤òºî¤í¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¥¢¥Ä¤¤¡ª ¤¿¤Ö¤ó¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤âºî¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÈýÂ¼¡§¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÊÐº¹ÃÍ2¥À¥ó¥¹ feat.¶Ì²°2060¡ó¡ÊWienners¡Ë¡× ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤¤¤¤¿Í¤À¤Ê¤¢¡£
ÈýÂ¼¡§¤¤¤¤¿Í¡ª ¤½¤Î¤¢¤È¡¢»ä¤¬ÉðÆ»´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¤È¤¤Ë¶Ì²°2060¡ó¤µ¤ó¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤â¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÃçÎÉ¤·¤ÎÂçÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤¤¤¤´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§G-SHOCK presents THE MOMENT
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¶âÍË 17:00¡Á17:25
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tfm.co.jp/moment/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@TFM_THEMOMENT https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12632
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÈýÂ¼¤Á¤¢¤¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¡¦Wienners¡Ê¥¦¥£¡¼¥Ê¡¼¥º¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢ÈýÂ¼¤Á¤¢¤¤µ¤ó
¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢2016Ç¯¤ËÈýÂ¼¤Á¤¢¤Ì¾µÁ¤Ç¥½¥í³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2019Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡ÈÃÆ¤¸ì¤ê¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥«¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥«¡¼¡¢¼Â¶È²È¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡È¥â¡¼¥á¥ó¥È¡É¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÈýÂ¼¤µ¤ó¤Î1¤ÄÌÜ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö2015Ç¯ ¤À¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤â¤ó¡×¡¢2¤ÄÌÜ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö2017Ç¯ ²»³Ú¤Ï¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤¯¡×¡¢3¤ÄÌÜ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö2018Ç¯ Logic Pro¤ò»Ï¤á¤¿¡×¡¢4¤ÄÌÜ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö2018Ç¯ Â¨¶½¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§Â³¤¤¤Æ5¤ÄÌÜ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï¡©
ÈýÂ¼¡§¡ÖÁóÅ·¥Ç¥£¥é¥¤¥È¡×¡ª
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤³¤ì¤Ï¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¤«¡©
ÈýÂ¼¡§¤Ï¤¤¡£¥Ð¥ó¥É¤ÎWienners¡Ê¥¦¥£¡¼¥Ê¡¼¥º¡Ë¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï²»³Ú¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖWiennersºÇ¹â¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥§¥¹¤Ç²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¤ä¤Ù¤§¡¢ËÜÊª¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÍ§Ã£¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤â¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤À¤¤¤ÖÃç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
ÈýÂ¼¡§ÀçÂæ¤«¤é»¥ËÚ¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë²ó¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤Û¤Ü¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÈýÂ¼¡§¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¥Û¥Æ¥ë¤ÇUNO¡Ê¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¹ç½É¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÈýÂ¼¡§ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤êÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»¥ËÚ¤ÎUNO¤Ç¡ÊWienners¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ë¶Ì²°2060¡ó¤µ¤ó¤Ë¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤Û¤¦¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¯¡×¤Ã¤Æ¾ò·ï¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¡¢»ä¤¬¾¡¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§²¿¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÈýÂ¼¡§¡Ö°ì½ï¤Ë¶Ê¤òºî¤í¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¥¢¥Ä¤¤¡ª ¤¿¤Ö¤ó¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤âºî¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÈýÂ¼¡§¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÊÐº¹ÃÍ2¥À¥ó¥¹ feat.¶Ì²°2060¡ó¡ÊWienners¡Ë¡× ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤¤¤¤¿Í¤À¤Ê¤¢¡£
ÈýÂ¼¡§¤¤¤¤¿Í¡ª ¤½¤Î¤¢¤È¡¢»ä¤¬ÉðÆ»´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¤È¤¤Ë¶Ì²°2060¡ó¤µ¤ó¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤â¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÃçÎÉ¤·¤ÎÂçÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤¤¤¤´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§G-SHOCK presents THE MOMENT
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¶âÍË 17:00¡Á17:25
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tfm.co.jp/moment/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@TFM_THEMOMENT https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12632