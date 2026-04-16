異種目の五輪メダリストが、仲良しショットを公開した。

卓球の五輪２大会団体銀メダルの平野美宇が１６日、自身のインスタグラムを更新。「サンリオピューロランド協力のもと、ピューロランドへちーちゃんと遊びに行ってきました」と記し、バドミントンのパリ五輪女子ダブルスで銅メダルを獲得した「シダマツ」ペアの志田千陽との仲睦まじい２ショットの数々をアップした。

「パレードやＫＡＷＡＩＩ ＫＡＢＵＫＩ、キャラクターグリーティングなど、どの空間もとにかく可愛くて癒されっぱなしでした そして「みんななかよく」というサンリオの企業理念でもあるメッセージ性も随所に感じられて、心にもグッときました」と振り返った。

「ちーちゃんとは好きな物が沢山同じで、今回は一緒に大好きなサンリオの仲間達に会えて嬉しかったです」と、共通点の多い志田との交流を心底満喫した様子がうかがえる。

また、「どのキャラクターも可愛すぎて、、キティ推しはもちろんですが、気づいたらプリンくんの耳も購入していて、クロミちゃんも神対応で、、 推し増しが止まらない私でしたｗ」と、キャラクターへの愛をつづった。

最後に「協力：サンリオ 撮影場所：サンリオピューロランド ありがとうございましたっ！！」と締めくくった。

この投稿には「ぜーーんぶ可愛い」「最高じゃーん」「美宇ちゃんかわいすぎるぅぅぅ」「至福のひと時になりましたね」「異競技ですが、お互い得られる物があれば！」といったコメントが寄せられている。