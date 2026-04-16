「福岡チャンピオンカップ・Ｇ１」（１６日、福岡）

１号艇で人気を集めた上野真之介（３８）＝佐賀・１０２期・Ａ１＝がインから逃げ切って１着。Ｇ１は実に１３回目の優出にして初、通算では３９回目の優勝を飾った。２着には２コースから差した地元の仲谷颯仁（福岡）、３着には重木輝彦（兵庫）が入った。

Ｇ１の優勝戦に挑戦すること１３回目にしてようやくタイトルに手を届かせた。上野がインから逃げ切ってＧ１初制覇。ゴールラインを駆け抜ける瞬間には大きくガッツポーズ。「こんな日が来るとは思っていなかった。“主役になる”と一年を始めたけど結果が出て良かったです」と、笑顔でＶの喜びをかみしめた。

この優勝でＳＧ・オーシャンカップ（７月２８日〜８月２日・びわこ）も当確線上に浮上し、来春に地元のからつで開催されるＳＧ・ボートレースクラシック（２０２７年３月２３〜２８日）の出場権も獲得した。「クラシックのことはあまり考えていなかったけど、からつと縁があって良かったです」と、待望のタイトル奪取が、地元ＳＧの権利をも呼び込んだ形となった。

タイトル奪取には少し時間がかかったが、今、一番勢いのある佐賀勢の一翼としてこれからもＳＧ、Ｇ１ロードをまい進して行く。