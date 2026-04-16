18ºÐ¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤¯·èÃÇ¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë½àÈ÷¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£º£¤ÎÁª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¿´¿ÈÎ¾ÌÌ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È³èÌö¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¡Ú°ËÆ£æÆ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¡¡Û
¡¡2007Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹£²Éô¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢²£ÉÍFC¡¢¾¾ËÜ»³²íFC¤Î£µ¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¤·¡¢2025Ç¯Ëö¤Ë19Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿°ËÆ£æÆ¡£
¡¡10Âå¤Îº¢¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥»¥ó¡¦¥ô¥§¥ó¥²¥ë´ÆÆÄ¤ËºÍÇ½¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡ÈÏÂÀ½¥¢¥ó¥ê¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤Ã¤¿¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤ÊFW¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤â£´·î£³Æü¤Î°úÂà²ñ¸«¤Ç¡¢Áª¼êÀ¸³è¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤ï¤¹¤Ê¤é¡Ö¼·Å¾¤ÓÈ¬µ¯¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥È¥é¥¤¡õ¥¨¥é¡¼¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ËÆ£æÆ¤Ëº£²ó¡¢Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡££³»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄ¹¤¤¡¢Ä¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½
¡¡1988Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£FC¥Õ¥§¥ë¥Ü¡¼¥ë°¦ÃÎ¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éU-15ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢ÃÏ¸µ³«ºÅ¤À¤Ã¤¿2004Ç¯¤ÎU-17¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ë¤â»²Àï¡£ÆâÅÄÆÆ¿Í¡¢¸¢ÅÄ½¤°ì¤é¤È¤È¤â¤Ë05Ç¯U-17WÇÕ¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ¤¶¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÂà¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â°ËÆ£¤ÎÉ¾²Á¤äÃíÌÜÅÙ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃæµþÂç³ØÉÕÂ°Ãæµþ¹â¹»¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢2007Ç¯U-20WÇÕ¤òÌÜ¤¶¤¹U-18ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â·ÑÂ³Åª¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢06Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¤Ë¤â»²Àï¡££±³ØÇ¯¾å¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï¤äÆâÅÄ¡¢Æ±³ØÇ¯¤Î¹áÀî¿¿»Ê¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤Î³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¼õ¤±¤ëÏÃ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Î¾¯¤·Á°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¹â¹»¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿Æ»²ÈÊâ¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ»²È¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ô¥§¥ó¥²¥ë¤µ¤ó¤¬Ì¾¸Å²°¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥ô¥§¥ó¥²¥ë¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø²ñ¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡© ²¶¡¢Í§¤À¤Á¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÎý½¬¾ì¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ä«¤«¤éÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡Ê¥Æ¥£¥¨¥ê¡¦¡Ë¥¢¥ó¥ê¤ä¡Ê¥í¥Ù¡¼¥ë¡¦¡Ë¥Ô¥ì¥¹¡¢¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥³¡¼¥ë¤¬¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ½é¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡20Ç¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤È½Ò²û¤¹¤ë°ËÆ£¤Ï¡¢Àè½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Åö»þ¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÏÆüËÜ¤ÎIT´ë¶È¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬·Ð±Ä¸¢¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¤ä²£ÉÍFC¤Ç¶¯²½¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ÅÄÉôÏÂÎÉ»á¤¬GM¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÅÄÉô»á¤«¤éÇ®Îõ¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢2007Ç¯£±·î¤ËÅÏÊ©¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±»þ´ü¤ËÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤«¤éÉë¤¤¤¿Çßºê»Ê¡¢2009Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾¾°æÂçÊå¤éÆüËÜ¿Í¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤ß¤òÌÜ¤¶¤·¤¿¡£¤¬¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Ë¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤Ç£±Ç¯°Ê¾å¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¡¢ºßÀÒ£³Ç¯È¾¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï¤ï¤º¤«£µ»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ø²æ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¼«¿È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë½àÈ÷¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ï¿ÈÂÎ¤ò¥±¥¢¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¸µµ¤¤Ç¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¤¹¤®¤ÆÆùÎ¥¤ì¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ë¤ä¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤ÎÆüËÜ¤À¤È¡¢£Ê¥¯¥é¥Ö¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Î³¤³°¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¤¬³§Ìµ¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤ÎÌäÂê¤Ç³¤³°Ä©Àï¤òÃÇÇ°¤·¤Æµ¢¹ñ¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤âºÇ½é¡¢ÆùÎ¥¤ì¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢£±¤«·î¡¢¼£ÎÅ¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿°ìÆü¤ÇÄË¤ß¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡ØºÆÈ¯¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬£´²ó¤¯¤é¤¤·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡10Âå¤Îº¢¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥»¥ó¡¦¥ô¥§¥ó¥²¥ë´ÆÆÄ¤ËºÍÇ½¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡ÈÏÂÀ½¥¢¥ó¥ê¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤Ã¤¿¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤ÊFW¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ËÆ£æÆ¤Ëº£²ó¡¢Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡££³»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄ¹¤¤¡¢Ä¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½
¡¡1988Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£FC¥Õ¥§¥ë¥Ü¡¼¥ë°¦ÃÎ¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éU-15ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢ÃÏ¸µ³«ºÅ¤À¤Ã¤¿2004Ç¯¤ÎU-17¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ë¤â»²Àï¡£ÆâÅÄÆÆ¿Í¡¢¸¢ÅÄ½¤°ì¤é¤È¤È¤â¤Ë05Ç¯U-17WÇÕ¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ¤¶¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÂà¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â°ËÆ£¤ÎÉ¾²Á¤äÃíÌÜÅÙ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃæµþÂç³ØÉÕÂ°Ãæµþ¹â¹»¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢2007Ç¯U-20WÇÕ¤òÌÜ¤¶¤¹U-18ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â·ÑÂ³Åª¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢06Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¤Ë¤â»²Àï¡££±³ØÇ¯¾å¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï¤äÆâÅÄ¡¢Æ±³ØÇ¯¤Î¹áÀî¿¿»Ê¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤Î³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¼õ¤±¤ëÏÃ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Î¾¯¤·Á°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¹â¹»¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿Æ»²ÈÊâ¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ»²È¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ô¥§¥ó¥²¥ë¤µ¤ó¤¬Ì¾¸Å²°¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥ô¥§¥ó¥²¥ë¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø²ñ¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡© ²¶¡¢Í§¤À¤Á¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÎý½¬¾ì¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ä«¤«¤éÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡Ê¥Æ¥£¥¨¥ê¡¦¡Ë¥¢¥ó¥ê¤ä¡Ê¥í¥Ù¡¼¥ë¡¦¡Ë¥Ô¥ì¥¹¡¢¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥³¡¼¥ë¤¬¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ½é¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡20Ç¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤È½Ò²û¤¹¤ë°ËÆ£¤Ï¡¢Àè½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Åö»þ¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÏÆüËÜ¤ÎIT´ë¶È¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬·Ð±Ä¸¢¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¤ä²£ÉÍFC¤Ç¶¯²½¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ÅÄÉôÏÂÎÉ»á¤¬GM¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÅÄÉô»á¤«¤éÇ®Îõ¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢2007Ç¯£±·î¤ËÅÏÊ©¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±»þ´ü¤ËÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤«¤éÉë¤¤¤¿Çßºê»Ê¡¢2009Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾¾°æÂçÊå¤éÆüËÜ¿Í¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤ß¤òÌÜ¤¶¤·¤¿¡£¤¬¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Ë¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤Ç£±Ç¯°Ê¾å¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¡¢ºßÀÒ£³Ç¯È¾¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï¤ï¤º¤«£µ»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ø²æ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¼«¿È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë½àÈ÷¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ï¿ÈÂÎ¤ò¥±¥¢¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¸µµ¤¤Ç¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¤¹¤®¤ÆÆùÎ¥¤ì¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ë¤ä¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤ÎÆüËÜ¤À¤È¡¢£Ê¥¯¥é¥Ö¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Î³¤³°¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¤¬³§Ìµ¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤ÎÌäÂê¤Ç³¤³°Ä©Àï¤òÃÇÇ°¤·¤Æµ¢¹ñ¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤âºÇ½é¡¢ÆùÎ¥¤ì¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢£±¤«·î¡¢¼£ÎÅ¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿°ìÆü¤ÇÄË¤ß¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡ØºÆÈ¯¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬£´²ó¤¯¤é¤¤·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£