安達優季容疑者がどのような人物なのか。容疑者を知る人物に話を伺いました。

【写真を見る】「机を投げたのは怖くなって…」安達容疑者の実家の近くに住む人たちに聞く容疑者の人物像

「生徒会長だった」突然キレたことも…容疑者の人物像は？

記者（16日午後0時半ごろ）

「安達優季容疑者が車両に乗り込んでいるものとみられます。幕や傘で覆われていて、その表情を伺い知ることはできません」

正午過ぎに送検された安達優季容疑者（37）。

また、捜査関係者によると、逮捕前の任意の調べに対して、結希さんの殺害を認める供述をしていたということです。

安達容疑者とは、どのような人物なのでしょうか。

実家の近くに住み、幼い頃の容疑者を知る人は…

安達容疑者の実家の近くに住む人

「『おはよう』とかって言うと『おはよう』って返すけど、ほんまに大人しい感じの子。おばあちゃんと2人で暮らしてて。



引っ込み思案というか、よく言えば優しい。悪く言えば引きこもっちゃってる感じ。でも、別にそんな嫌な感じじゃなく。びっくり。そんなことする？みたいな。なにがそんなことになったの？って感じやね」

「おとなしい少年だった」という安達容疑者。別の知人は…

安達容疑者の実家の近くに住む人

「生徒会長をしていたから、学年をまとめるのが上手でした。率先して前に出るタイプというよりは、みんなの意見を聞いて、みんなが納得して、みんなにできるかというのを考えてくれる」

リーダーシップもあった一方で、こんな側面もあったといいます。

安達容疑者の実家の近くに住む人

「彼は特別にけんかするタイプではなかったけど、詰められると突然キレたなというのも印象に残っている。1回だけど机を投げたのは怖くなって、やばいって」

家庭内のトラブル 警察に相談なし

息子の殺害についても認める供述をしている安達容疑者。



警察によると、安達容疑者は結希さんの養子縁組をした父親（養父）で、家庭内のトラブルについて警察に相談はなかったということです。

市内の飲食店に貼られた情報提供を呼びかけるチラシ。父親が1人で貼りに来たといいます。そのときの様子について…

飲食店の店長

「『この子知りませんか』と言われて、そのときは知っていたので、『あっ』と言って、『これ貼ってもらえませんか』と。『もちろんです』と言って貼った。それだけ言われて帰られました」

結希さんの捜索の際に、両親を見たという人は…

消防団員

「お母さんは泣いておられて『よろしくお願いします』と、すごく言われていたんですが、ご主人は頭を下げているだけ」

警察は、16日も安達容疑者の自宅を家宅捜索しているほか、結希さんの死因の特定を進めています。

父親と息子の間に何があったのでしょうか。

自宅付近で容疑者を見かけたという情報はほとんどなし

井上貴博キャスター:

親子関係についての、新たな情報が入ってきました。

TBS報道局 社会部 秋本壯樹 記者:

16日午前10時からの京都府警のレク（警察関係者が取材に応じる）の発表の中で、「虐待などの相談は過去になかったと把握している」と話していました。



親子関係については「虐待などはなかった」とのことですが、そういった部分を改めて調べていくことで、新たに分かることもあるのではないかと思います。

高柳光希キャスター:

安達優季容疑者の自宅前から中継でお伝えします（17時過ぎごろ）。警察関係者は、自宅付近の規制線の両サイドに1人ずつ立っています。



15日は20人ほど、警察車両も数台停まっていたのですが、16日は目視できる限りでは2人まで減っており、警察車両は1台も確認できていません。

15日夜7時半〜8時頃までこの場所にいたのですが、その時には自宅の中から明かりが見える瞬間もありました。

この辺りは別荘地となっていまして、山に囲まれていて、民家が点在しているエリアになります。非常に広大な土地があるのですが、ここに定住をしているという方にはなかなか出会うことができていません。



その中でも、安達結希さんや安達結希さんの母親、祖母に会ったという方は数人いるのですが、安達優季容疑者に関しては見かけたという情報はほとんどない状態です。

16日は朝から家宅捜索が行われていましたが、現在も家宅捜索が行われているかどうかはわかっていません。



ここから車で約15分の場所にある車関係の店を営んでいる場所に取材をしたのですが、安達結希さんが行方不明になった翌日（3月24日）か翌々日（3月25日）に警察の方が防犯カメラを確認しに来たということは話されていました。

井上キャスター:

規制線がひかれている道路付近には、防犯カメラなどはあるのでしょうか。

高柳キャスター:

目視できる範囲にはないのですが、取材をしている中で、ここから歩いて約5分の場所には防犯カメラのある家がありました。



その家の人によりますと、そこのカメラからは「何も有力な情報は得られなかった」と警察の人から言われたとのことです。



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＜プロフィール＞

秋本壯樹

TBS報道局社会部 警察庁担当

殺人などの凶悪事件を取材してきた