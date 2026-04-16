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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

たまにしか使わないカードを探してもたつくことはよくある話ですが、特にデートやビジネス会食といったシーンでは避けたいところ。

ということで今回は、収納も支払いもスマートな長財布「1ssi slim（イッシ スリム）」をご紹介します。

財布や革製品の老舗「CYPRIS（キプリス）」の技術により生まれた独自設計や美しい革が特長となっているので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

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カード巧者な蜂の巣ポケット

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「1ssi slim」の最大の特長がCYPRISが誇る独自構造「ハニーセルポケット」。蜂の巣からインスパイアされており、カード7枚が交互に立ち並んで一覧できるのがポイント。

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加えて、各カードは余裕を持って収納されているので出し入れがとにかくスムーズ。1軍カードたちにぴったりの収納ですね。

利用頻度の低いカードはまとめて写真右手側のアイランドポケットに収納可能。ここだけ縦型になっているのもポイントだそう。

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「ハニーセルポケット」の裏にはフリーポケットも備えているため領収書などに便利。ビジネスシーンでもスマートに対応できる収納力が長財布の魅力ですよね。

お札も小銭もしっかり入ってスリム

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「1ssi slim」は前作「1ssi」から縦幅を約2cm詰め、ジャケットやスラックスのポケットにも収めやすくなったのが進化ポイント。

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iPhone 16 Pro Maxと比較して一回り大きい程度のサイズ感ながら、カード最大14枚・お札15枚・小銭15枚の収納が可能。長財布としてスリムと大容量を両立しています。

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Lジップ構造でマチにゆとりがあり、ハニーセル構造で大きく開いて一覧性が高いのも特長。小銭はカードと重ならない設計によりスリムさ維持できるそうですよ。

美しい革と一級職人の技術

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素材は国産シラサギレザーとイタリアンアドリアレザーの2種類から選択可能。シラサギレザーはフラットで光の反射が美しく、ブラック・ブラウン・ネイビーの3色展開。

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アドリアレザーは革らしいシボ感と柔らかさが特長。ブラック・ブルー・トープの3色展開となっていました。

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製造を手がけるのは百貨店バイヤーズ賞を17年連続受賞した「CYPRIS（キプリス）」。皮革製品製造の高難度資格「JLIA革製品技能試験 紳士小物技術認定1級」を持つ職人が11人も在籍し、その数はなんと資格取得者の約1/4なんだとか。

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美しい革と自社工房一貫製造で隅々まで丁寧に仕上げられた「1ssi slim」。今なら先行販売価格で15%OFFから購入可能となっていたので、カード収納やスマートに使える長財布をお探しの人はぜひ選択肢に入れてみてください。

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Source: machi-ya