◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）

ライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）の上原佑厩舎が開業して３年１か月。騎手別騎乗数および勝利数で、佐々木大輔騎手（２２）はどちらも３位の６９戦９勝を挙げている。「先生が堀厩舎にいたときからお世話になっているんです」。父・幸二助手と同じ名門厩舎に所属していたトレーナーとは、開業以前からの縁だ。「先生もそうですが、スタッフさん一人ひとりが『もっとうまくなりたい』という意識が強いですね」と間近で見て来た厩舎躍進の理由を分析する。

３６歳の若き指揮官も「これからの関東を背負うジョッキー」と高く評価。「すごく勉強していますよね。それが見えるレースぶりですし、フォームが真面目。トップジョッキーになるための努力を惜しんでいないと思います」とその真摯（しんし）な姿勢を買い、普段から調教にもまたがらせている。

コンビを組むライヒスアドラーにはデビュー前から騎乗。９日の１週前追い切り後には「もともと硬さがある馬なんですけど、それでも今回は気になりますね。本当に少しなんですが…」と知り尽くしているからこその課題を指摘した。だが、その不安は１６日の最終追い切りで払拭。「火曜のフラットワーク（準備運動）が良く、追い切りでは気にならなかったです。しっかり仕上がりました」と自信の表情を見せた。

１冠目だけでなく、その先の大舞台も見据える。「フットワークが大きくて東京向きだと思いますし、ダービーでも楽しみなんですよね」。美浦の未来を担う期待の若手たちが、二人三脚で最高の栄誉まで駆け上がる。（角田 晨）

◆佐々木 大輔（ささき・だいすけ）２００３年１１月２４日生まれ、２２歳。茨城県出身。美浦・菊川正達厩舎所属として２２年３月に中山でデビュー。同年４月に初勝利を挙げる。２４年函館２歳Ｓ（サトノカルナバル）で重賞初制覇。２３年ホープフルＳのインザモーメント（８着）でＧ１初騎乗を果たす。重賞６勝含むＪＲＡ通算２５０勝。身長１６１・１センチ、体重４６・５キロ。主な同期は今村聖奈、西塚洸二。