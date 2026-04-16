川を埋め尽くす「クレソン」　なぜ?昭和の初めに食用として持ち込み野生化　「繁殖力とても強い」生態系に悪影響　愛媛・松山市

愛媛・松山市を流れる川。

大量の植物で埋め尽くされています。

その正体は、肉料理の付け合わせの定番野菜「クレソン」。

近隣住民：

もう10年くらい前から、ものすごく繁殖してる。

昭和のはじめ、愛媛県に食用として持ち込まれましたが、野生化。

生態系に被害を及ぼす恐れがあるとして、環境省が「重点対策外来種」に指定しています。

川のそばの、側溝にも。

近隣住民からは「（側溝が）狭いから雨が降るとあふれる可能性がある」「大丈夫なのかと心配」といった声が聞かれました。

ここまで増えてしまった理由について、松山東雲短期大学・松井宏光名誉教授は「（クレソンは）繁殖力がとても強い。今では愛媛県中に広がっている」と話しました。

川に流れ込んだ生活用水が栄養となり、大繁殖した可能性があるといいます。

松山東雲短期大学・松井宏光名誉教授：

大きくなれば（高さ）2メートル、茎も人の手首くらい（太くなる）。そうなると（除去するには）のこぎりで切る。

旺盛な繁殖力で、生態系に悪影響を及ぼすクレソン。

専門家は、一気に除去するのはなく、数回に分けてやるのが好ましいとしています。