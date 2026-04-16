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今月19日からプレーオフ1回戦に臨むロサンゼルス・レイカーズ。主力としての活躍が期待される富山市出身の八村塁選手が日本時間のきょう早朝、抱負を語りました。



八村塁選手

「プレーオフっていうのは1ラウンドで4回勝たないといけない 同じチームに、自分としても気持ちの中でも一発勝負というよりは、マラソンだと思ってしっかりと戦術とかしっかり考えながらやらないといけない」





NBA7年目の今シーズン、スリーポイントの成功率はNBA5位。ミドルシュートの成功率は、NBAで2位と抜群の安定感を誇り自身4シーズン連続となるプレーオフに挑みます。八村塁選手「小さいころ僕が中学校高校でNBAに憧れた時は、もちろんレギュラーシーズンも見ていたが、僕はプレーオフをすごく見ていたので、その激しさ、そして選手たちの本気度を見られるので、子どもたちは見ていてくれていると思うので、もっと勇気づけられたりモチベーションになってくれたらいい」ロケッツとのプレーオフ1回戦は、今月19日に始まり先に4勝したチームがウエスタン・カンファレンス準決勝へ進出します。