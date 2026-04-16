久しぶりのお兄ちゃんとの再会…！ほっこりが止まらない柴犬さんの熱烈歓迎がSNSで反響を集めています。喜びのダンスまで初披露！？話題の投稿は304万回再生を突破し「おしりフリフリ♡」「どうして？涙が…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『どうせ嘘やろ』半年ぶりに帰省する兄に半信半疑の犬→本当だと気付いた瞬間…『感動の再会』】

お兄ちゃんの帰省を疑うわんこ

TikTokアカウント「gogogonchan1214」に投稿されたのは、柴犬「ごんちゃん」が大好きなお兄ちゃんと再会したときのワンシーン。

この日は半年ぶりにお兄ちゃんが帰省する日。お母さんが『帰ってくるよ！』と何度も伝えますが「はいはい、また嘘やろ」と、ゴロンと寝ころんだまま顔も上げないごんちゃん。

かなり疑っているごんちゃんですが、外から聞こえた物音なのか匂いなのか…突然何かに反応し「ワンッ！」と勢いよく立ち上がったそう。それでもお兄ちゃんか、はたまた宅配の人か疑いはぬぐい切れない様子。期待してガッカリ…それだけは避けたいもの、ごんちゃんの慎重な姿にも頷けます。

お兄ちゃんに気付いた瞬間のダンス♡

お母さんの『兄ちゃん兄ちゃん！』の言葉を聞き、ついに確信に変わったごんちゃん。居ても立っても居られず玄関扉の前でスタンバイをし始めたとか。

扉の向こうから歩いてくるお兄ちゃんに気付いた次の瞬間、背中は丸まり耳はぺったんこ、尻尾はちぎれんばかりにブンブン…、極めつけは地団駄を踏むような『足ダンス』を初披露したそう。嬉しさが上限突破したごんちゃんの姿は、愛おしい以外に言葉がありません…！

可愛くて尊い再会に感動

実は「覚えているかな…」そう半年ぶりの再会を懸念していたというお兄ちゃん。まったくもってそんな心配は無用でした。先ほどの足ダンスよりも感情たっぷりの喜びの舞もお披露目！

嬉しすぎてお尻ごとフリフリしながら「撫でて！」を催促するごんちゃんに、お兄ちゃんもニヤニヤが止まらなかったに違いありません。ごんちゃんの再会シーンには、全犬好きさんが『これだから犬ってやつは…♡』とほっこりしたことでしょう。

この投稿には「こんなの…たまりません！」「お兄ちゃん大好きなんだね」「ダンス可愛い♡」など、多くのコメントが寄せられています。わんこのストレートな愛情表現には胸が熱くなりますね。

ごんちゃんとご家族の賑やかであたたかな日々は、TikTokアカウント「gogogonchan1214」に紹介されています。ぜひ覗いてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「gogogonchan1214」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております