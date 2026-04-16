goetheが、5月13日に発売する1stアルバム『circle』より、リード曲「LIFE」を先行配信。あわせて、同楽曲のMVも公開されている。

（関連：【映像あり】goethe、5月13日リリースの1stアルバム『circle』リード曲「LIFE」MV）

同楽曲は、今を生きるすべての人の日々に寄り添うgoethe流の日常賛歌となっており、樋口太一（Vo/Gt）の温かみのある歌声とストリングスの響きが特徴的な一曲だ。MVは花屋を舞台にしており、色彩豊かな映像と温かみのあるタッチで楽曲を彩り、新しい季節の訪れを感じさせる内容となっている。

また、Apple Musicが将来有望なアーティストを紹介する『Up Next Japan』の4月度アーティストにgoetheが選出された。プレイリスト『Up Next』をはじめ、Apple Music内の各プレイリストで「LIFE」がピックアップされている。さらに、Apple Musicのラジオ番組『J-pop Now Radio』にgoetheがゲスト出演しており、楽曲についての解説や曲作りにまつわるトークが収録されている。

なお、goetheは5月30日に恵比寿LIQUIDROOMにてワンマンライブ『goethe Live at LIQUIDROOM』を開催。チケットは各プレイガイドにて発売中だ。

＜樋口太一（Vo/Gt） コメント＞

ふと終わりを意識してしまう時、同時に“今とても尊い時間を過ごしているな”と感じます。楽しいほど、愛おしいほどに時計の針が早く過ぎていっているように感じる、幼い頃からなんとなくそんな感覚がありました。5年ほどこのバンドで活動を続けている中で、なんだか今すごくその感覚がしっくりきます。『LIFE』は“今過ごしている時間、もがいてる時間って、なんだか尊いものだよね”っていう気づきのような曲だなと思ってます。未来でも過去でもなく、気付きにくい“今”という、かけがえのない物語をこれからも大切に紡いでいきたいものです。

（文＝リアルサウンド編集部）