りそなグループB1「長崎ヴェルカ」は15日、ホームで「広島ドラゴンフライズ」と対戦しました。

Bリーグ王者の経験もある広島を、ホームに迎え撃ったヴェルカ。

前半はインサイドを中心に得点を重ねられ、38-47と広島にリードを許し、折り返します。

それでも第3クオーター、相手のパスカットからの馬場の速攻などで徐々にヴェルカらしさを取り戻すと、馬場からパスを受けたジョンソンがスリーポイントを決めて、7点差まで詰め寄ります。

そして最終第4クオーターは、開始からエンジン全開。

10点を連取するなど一時逆転に成功します。

その後は一進一退の攻防を繰り広げ、試合終了まで残り約30秒で3点のビハインド。

この場面でジョンソンが、1点差に詰め寄るレイアップを決めますが、反撃もここまで。

あと一歩及ばず、82-83で惜しくも敗れました。

2位の名古屋が勝利したため、ゲーム差は1に縮まり、西地区の優勝マジックは6のままとなっています。

（馬場 雄大選手）

「最後の最後まで戦い切れなかった。十分に勝てた試合だった。今年はCSの切符を掴んだし、ここで終わりではないので、マルチな役割でチームを引っ張っていきたい」

次節は18日と19日、アウェーで「茨城ロボッツ」と対戦します。