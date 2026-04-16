16日の東京株式市場で、日経平均株価が約1か月半ぶりに最高値を更新した。6万円の大台も目前だ。

今週の株価は、月曜日（13日）にアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が合意しなかったことで下落した後、翌日の火曜日（14日）には協議再開の可能性があるとの報道を受けて上昇、16日までの3日間で3000円以上の値上がりとなった。

この急激な上昇の要因は「アメリカとイランの戦闘終結への期待感」だ。

三井住友DSアセットマネジメントの市川雅浩チーフストラテジストは「アメリカのトランプ大統領は中間選挙を控え、ガソリン価格の上昇は支持率が下がる懸念がある。イランも経済は良くなく、戦闘が長引くと国際社会からますます孤立し良いことはない」と話し、市場は「それほど遠くない時点で戦闘は終結すると見て次に目を向けている」と分析する。

つまり投資家たちは、戦闘終結を見越して“リスク資産”である株式をどんどん買っているということになる。

しかし、実際には戦闘は終結していないのに、なぜそんなに買い急ぐのか。それには投資家特有の心理がある。

大和証券の坪井裕豪チーフストラテジストは、去年4月の「トランプ関税ショックの記憶」が大きいと話す。

去年4月、トランプ大統領が相互関税を発表した際、市場は大きく動揺し、株価は大暴落した。しかしその後、トランプ氏は態度を軟化させ、実際に関税が発動されても、株価はむしろ上昇基調が続いた。

坪井氏は「このときの記憶で、戦闘終結に向けてアメリカとイラン双方が態度を軟化させた今、とにかく早めに株を買わなければ乗り遅れてしまう、という心理が働いた」と分析する。その結果、3月に大きく下げた株価は、あっという間に戦闘開始前の水準を回復し、16日の最高値更新まで伸びたと分析する。

一方で、坪井氏は、この急伸は「前のめりすぎる」とも。

というのも、日本企業の決算は4月下旬から5月上旬にかけてがピークで、原油高騰やナフサの供給不足などの業績への影響はまだみえていない。また、戦闘で中東の原油施設はダメージを受けており、戦闘が終結してもすぐには原油価格が元には戻らない可能性もある。

坪井氏は「6万円は近く超えるだろうが、今後、数か月は6万円前後で推移するのでは」としている。