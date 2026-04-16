黒木華主演で２０日にスタートのカンテレ・フジテレビ系ドラマ「銀河の一票」（月曜、後１０・００）の制作発表が１４日、都内で行われ、松下洸平（３９）らと出席した。与党の幹事長の娘で、突然政界を追い出された主人公（黒木）が政治素人のスナックのママをかつぎ出し、都知事を目指す物語。

都知事選に立候補することになったスナックのママ役で野呂佳代（４２）が出演。ＡＫＢ４８、ＳＤＮ４８出身で、体当たりのバラエティでも引っ張りだこだった野呂は、近年、女優として大活躍。ＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」（２４年）、３月末で終了したＴＢＳ日曜劇場「リブート」など話題作でしっかりと存在感を発揮してきた。

今回の会見でも、サイドにレイヤーが入ったセンター分けの髪形で、ぐっと女優感が増した印象。４２歳になったが、年齢を増すほどに魅力が増している野呂には、ＳＮＳ上でも「最近めっちゃテレビ出てるしなんか綺麗になったな」「かわいい〜」「野呂ちゃんイイよね」「友達になりたい〜」「何よりも誰よりも野呂佳代がドラマに出続けてて凄いな」「黒木華さんと共に野呂佳代さんが女優としてノンストップに出演する日が来た すごい」「庶民的なイメージだし、バラエティで汚れ役もこなす」など好感の声が多くあがっている。