Stray Kidsバンチャン、鍛え上げられた筋肉公開で反響相次ぐ「逞しくて素敵」「眼福」
【モデルプレス＝2026/04/16】8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）のBang Chan（バンチャン）が4月15日、自身のInstagramを更新。海辺でのショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】スキズメンバー「素晴らしい体格」と話題の肉体美
バンチャンは「＃STAY」とハッシュタグを付け、オーストラリアの国旗の絵文字と共に写真を複数枚投稿。グレーの服を肩にかけ、白いタンクトップ姿を披露している。タンクトップからは鍛え上げられた上腕がのぞいており、胸板の厚さなどからも全身に筋肉がバランスよくついていることが伺える。
この投稿に「本当に美しすぎる」「後ろ姿がもうカッコイイ」「最高です」「逞しくて素敵」「眼福です」「海が似合う」「素晴らしい体格」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】スキズメンバー「素晴らしい体格」と話題の肉体美
◆バンチャン、海辺で映える鍛え上げられた筋肉
バンチャンは「＃STAY」とハッシュタグを付け、オーストラリアの国旗の絵文字と共に写真を複数枚投稿。グレーの服を肩にかけ、白いタンクトップ姿を披露している。タンクトップからは鍛え上げられた上腕がのぞいており、胸板の厚さなどからも全身に筋肉がバランスよくついていることが伺える。
◆バンチャンの投稿に反響
この投稿に「本当に美しすぎる」「後ろ姿がもうカッコイイ」「最高です」「逞しくて素敵」「眼福です」「海が似合う」「素晴らしい体格」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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