なにわ男子・高橋恭平＆綱啓永「ブルーロック楽しみ」「推しと推しの絡み最高」ディズニーでの密着2ショットに反響
【モデルプレス＝2026/04/16】なにわ男子の高橋恭平が4月15日、自身のInstagramを更新。映画「ブルーロック」（8月7日公開）で共演することが決定した俳優の綱啓永との東京ディズニーリゾートでの写真を投稿した。
【写真】「ブルロ」共演・なにわメンバー＆27歳俳優が仲良く密着
高橋は、投稿にて「玲王との思い出」と、映画「ブルーロック」に御影玲王役を演じることが発表された綱との2ショットを投稿。写真には、ディズニーのパーク内でピンクのカチューシャをした高橋、水色のカチューシャをした綱が映っており、仲睦まじい様子が伺える。
高橋の投稿には「マリーちゃんのカチューシャしてるの可愛い」「推しと推しの絡み最高」「ブルーロック楽しみ！」などの反響が。また、綱も自身のアカウントで「カチューシャかわち」とコメントを残している。なお、高橋は同作に千切豹馬役として出演する。（modelpress編集部）
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◆高橋恭平＆綱啓永、ディズニーでの自撮りショットを公開
高橋は、投稿にて「玲王との思い出」と、映画「ブルーロック」に御影玲王役を演じることが発表された綱との2ショットを投稿。写真には、ディズニーのパーク内でピンクのカチューシャをした高橋、水色のカチューシャをした綱が映っており、仲睦まじい様子が伺える。
◆高橋恭平の投稿に反響
高橋の投稿には「マリーちゃんのカチューシャしてるの可愛い」「推しと推しの絡み最高」「ブルーロック楽しみ！」などの反響が。また、綱も自身のアカウントで「カチューシャかわち」とコメントを残している。なお、高橋は同作に千切豹馬役として出演する。（modelpress編集部）
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