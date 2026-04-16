第3子出産の鈴木あきえ「末っ子2ヶ月になりました」笑顔で2ショット公開「ママお疲れ様」「ポーズが可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/04/16】タレントの鈴木あきえが4月15日、自身のInstagramを更新。第3子との2ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】39歳元「ブランチ」リポーター「愛が伝わります」2か月息子との2ショット
鈴木は「先日、末っ子2ヶ月になりました」とつづり、写真を投稿。黄色いロンパースでギュッと握った手を自分の頬に当てる第3子を抱いた鈴木は、グレーのロングTシャツで、満面の笑顔を見せている。「産後1ヶ月は自分の身体が整ってなくて、更にこの1ヶ月は上の子達春休みやら新年度保護者会やら自分の仕事復帰もあったりで怒涛のスピード感で過ぎてゆきましたわ」と忙しい日々だったことも報告している。
この投稿には「ママお疲れ様」「ポーズが可愛すぎる」「幸せそうで良い写真」「表情から愛が伝わります」「素敵な家族」などと話題となっている。
鈴木は、2017年3月にかねてより交際していたテレビ番組ディレクターと婚約を発表し、6月に入籍を報告。2018年9月に第1子、2020年12月には第2子を出産。2026年2月にInstagramで第3子の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】39歳元「ブランチ」リポーター「愛が伝わります」2か月息子との2ショット
◆鈴木あきえ、2ヶ月を迎えた末っ子との2ショット公開
鈴木は「先日、末っ子2ヶ月になりました」とつづり、写真を投稿。黄色いロンパースでギュッと握った手を自分の頬に当てる第3子を抱いた鈴木は、グレーのロングTシャツで、満面の笑顔を見せている。「産後1ヶ月は自分の身体が整ってなくて、更にこの1ヶ月は上の子達春休みやら新年度保護者会やら自分の仕事復帰もあったりで怒涛のスピード感で過ぎてゆきましたわ」と忙しい日々だったことも報告している。
◆鈴木あきえの投稿に反響
この投稿には「ママお疲れ様」「ポーズが可愛すぎる」「幸せそうで良い写真」「表情から愛が伝わります」「素敵な家族」などと話題となっている。
鈴木は、2017年3月にかねてより交際していたテレビ番組ディレクターと婚約を発表し、6月に入籍を報告。2018年9月に第1子、2020年12月には第2子を出産。2026年2月にInstagramで第3子の出産を報告している。（modelpress編集部）
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