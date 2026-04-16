元TBS山本里菜アナ、美背中透ける披露宴参列コーデ「後ろ姿も美人」「神々しい姿」と反響
【モデルプレス＝2026/04/16】元TBSアナウンサーで現在はフリーで活動する山本里菜アナウンサーが4月15日、自身のInstagramを更新。結婚式に参列した際のコーディネートを公開し、注目を集めている。
【写真】31歳元TBSアナ「黒のドレス姿素敵」美背中透ける披露宴参列コーデ
山本アナウンサーは「とっても幸せな時間でした」とつづり、写真を投稿。後ろで低い位置にカールをつけて髪をまとめ、背中が開いており、腕部分がレースになった黒のドレス姿で、背中の透明感が際立つスタイルとなっている。さらに「新郎新婦が本当にみんなに愛されているのを感じた素敵な披露宴でした」とつづり、素敵な結婚式だったことを報告している。
この投稿には「とても似合ってる」「黒のドレス姿素敵」「髪型と衣装が合ってる」「後ろ姿も美人」「神々しい姿」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】31歳元TBSアナ「黒のドレス姿素敵」美背中透ける披露宴参列コーデ
◆山本里菜アナ、結婚式コーデ披露
山本アナウンサーは「とっても幸せな時間でした」とつづり、写真を投稿。後ろで低い位置にカールをつけて髪をまとめ、背中が開いており、腕部分がレースになった黒のドレス姿で、背中の透明感が際立つスタイルとなっている。さらに「新郎新婦が本当にみんなに愛されているのを感じた素敵な披露宴でした」とつづり、素敵な結婚式だったことを報告している。
◆山本里菜アナの投稿に反響
この投稿には「とても似合ってる」「黒のドレス姿素敵」「髪型と衣装が合ってる」「後ろ姿も美人」「神々しい姿」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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