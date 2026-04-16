菜々緒、大胆スリットから美脚スラリ「絵画のように美しい」「圧巻」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/16】女優の菜々緒のスタッフ公式Instagramが、4月15日に更新された。撮影風景の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳美人女優「圧巻」美脚輝く大胆スリット姿
絵画や花が飾られた洋館のような場所で椅子に腰掛けている写真を投稿した菜々緒。スカート部分にスリットの入った黒のノースリーブワンピースを着用し、美しい脚を披露した。
この投稿に「圧巻」「綺麗すぎる」「美を更新し続けてる」「絵画のように美しい」「スタイル爆発してる」「脚の美しさに圧倒される」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳美人女優「圧巻」美脚輝く大胆スリット姿
◆菜々緒、スリットから美脚チラリ
絵画や花が飾られた洋館のような場所で椅子に腰掛けている写真を投稿した菜々緒。スカート部分にスリットの入った黒のノースリーブワンピースを着用し、美しい脚を披露した。
◆菜々緒の美脚に反響
この投稿に「圧巻」「綺麗すぎる」「美を更新し続けてる」「絵画のように美しい」「スタイル爆発してる」「脚の美しさに圧倒される」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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