丸山桂里奈＆本並健治「2人の時間が合ったので」モーニングでの2ショット公開「幸せオーラ全開」「憧れの過ごし方」の声
【モデルプレス＝2026/04/16】元サッカー日本代表の本並健治氏が4月15日、自身のInstagramを更新。妻で元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈との2ショット写真を公開し、話題となっている。
【写真】43歳元なでしこ「憧れの過ごし方」モーニングでの夫婦時間
本並は「2人の時間が合ったので、ぷくぷくちゃんを保育園に送って田園調布にモーニングを食べに行きました」とつづり、写真を投稿。黒い猫の耳のついたキャップを被り白のロングTシャツを着た丸山と、白いイラストの書いてあるロングTシャツを着た本並がニッコリと笑顔でピースサインをしている仲の良い2ショットを披露している。
この投稿には「夫婦仲良くて憧れ」「2人でモーニング素敵」「憧れの過ごし方」「素敵な笑顔に癒されます」「いつもラブラブで幸せオーラ全開」「仲良しピース、見ててほっこりします」「2人の時間が取れて良かったですね」「ナチュラルな雰囲気が素敵」「お二人の関係性が尊い」などと反響が寄せられている。
本並と丸山は2020年9月に結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳元なでしこ「憧れの過ごし方」モーニングでの夫婦時間
◆本並健治、妻・丸山桂里奈との夫婦時間公開
本並は「2人の時間が合ったので、ぷくぷくちゃんを保育園に送って田園調布にモーニングを食べに行きました」とつづり、写真を投稿。黒い猫の耳のついたキャップを被り白のロングTシャツを着た丸山と、白いイラストの書いてあるロングTシャツを着た本並がニッコリと笑顔でピースサインをしている仲の良い2ショットを披露している。
◆本並健治の投稿に反響
この投稿には「夫婦仲良くて憧れ」「2人でモーニング素敵」「憧れの過ごし方」「素敵な笑顔に癒されます」「いつもラブラブで幸せオーラ全開」「仲良しピース、見ててほっこりします」「2人の時間が取れて良かったですね」「ナチュラルな雰囲気が素敵」「お二人の関係性が尊い」などと反響が寄せられている。
本並と丸山は2020年9月に結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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