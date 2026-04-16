2児の母・坂下千里子「4月から2個に」子どもたちへの手作り弁当公開「彩りが綺麗」「おかずたくさんでボリューム満点」と反響
【モデルプレス＝2026/04/16】タレントの坂下千里子が4月15日、自身のInstagramを更新。手作りの弁当を公開した。
【写真】49歳ママタレント「ボリューム満点」と話題の彩り弁当
「4月からお弁当が2個になりまして…同時に作り慣れてないからなのか、なぜか姉の分を一先ず作り、続いて弟弁当を作るという謎行動。どうしても、一つずつの方が作りやすくて」と子ども2人の弁当作りの様子を明かした坂下。ゆかりがかけられたご飯と肉の炒め物、鮭、きんぴらごぼう、トマト、ブロッコリーなどの様々なおかずが詰められた2段の曲げわっぱの弁当を公開し「好き嫌いの好みが真逆な2人のお弁当…大変だけど、空っぽだとやっぱり嬉しい」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「おかずたくさんでボリューム満点」「お弁当作りお疲れ様」「彩りが綺麗」「美味しそう」「栄養バランスバッチリ」「子供の好みが合わないと何入れるか悩むよね」などと反響が寄せられている。
坂下は、2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】49歳ママタレント「ボリューム満点」と話題の彩り弁当
◆坂下千里子、手作りの弁当公開
「4月からお弁当が2個になりまして…同時に作り慣れてないからなのか、なぜか姉の分を一先ず作り、続いて弟弁当を作るという謎行動。どうしても、一つずつの方が作りやすくて」と子ども2人の弁当作りの様子を明かした坂下。ゆかりがかけられたご飯と肉の炒め物、鮭、きんぴらごぼう、トマト、ブロッコリーなどの様々なおかずが詰められた2段の曲げわっぱの弁当を公開し「好き嫌いの好みが真逆な2人のお弁当…大変だけど、空っぽだとやっぱり嬉しい」とつづっている。
◆坂下千里子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おかずたくさんでボリューム満点」「お弁当作りお疲れ様」「彩りが綺麗」「美味しそう」「栄養バランスバッチリ」「子供の好みが合わないと何入れるか悩むよね」などと反響が寄せられている。
坂下は、2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
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