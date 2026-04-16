メ～テレ（名古屋テレビ）

子どもたちの「いってきます」と「ただいま」の間を、少しでも安心して見守れるように――。岐阜市で、地域ぐるみでの取り組みが始まりました。

京都府南丹市で、男児の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件。男の子は3週間にわたって行方がわからない状態でした。

子どもの帰りを不安に感じる声は、広がっています。

そんな中、通学路の前の店や公共施設の前を通過すると時間が記録される、子どもの見守りサービスが、岐阜市で今年度から導入されました。

4月から岐阜市で導入されたのは、子どもの外出を見守る「otta(オッタ)見守りサービス」。

対象は、岐阜市内の小学校や特別支援学校に通う子どもたちです。

手のひらサイズで、お守りのような端末。

端末を持っている子どもが、あらかじめ設定された店や公民館などの「見守りスポット」のそばを通ると「いつ・どこを通ったのか」が記録される仕組みです。

「行方不明になった場合に警察に問い合わせ、保護者同意のもと、位置情報や通過情報の時刻を保護者に知らせられる」（岐阜市 企画部 政策調整課長 服部浩幸さん）

子どもと保護者「安心する」

端末は、学校で無料配布されます。

さらに有料プランに加入すると、スポットを通過したタイミングで、保護者が持つ専用アプリに通知が届くようになります。

「子どもに対する不審な声かけ事案が全国的にも発生している中で、万が一子どもが行方不明になった時などに、すみやかに発見できるようにすることが重要と考えています」（服部さん）

現在は、対象となっているすべての学校で導入されています。

岐阜市立白山小学校では、4割の児童が利用しているといいます。

「通学・通勤の不特定多数の人が往来するので、事件や事故に巻き込まれる不安を取り除くため、安心したいという思いで申し込まれた方が多いのではないか」（白山小学校 伊藤佳子 校長）

実際に使っている子どもたちは…。

「お母さんとかが私の居場所がわかると考えると、安心して過ごせる」（小学2年生）

「いざとなった時に、自分を見つけてくれる手がかりになるので、すごく安心しています」（小学6年生）

保護者からは“安心材料になる”という声も。

「すごく便利だし、一緒にいない間は『いまどこにいるんだろう』とずっと心配なので、とてもいいと思います」（小学6年生の保護者）