日本古来の吹き矢をベースに息で矢を吹いて的を狙う「スポーツ吹き矢」の大会がきょう、富山市で開かれました。県内外から50人以上が参加したこの大会を取材してきました。



中久木キャスター

「いや予想外でした、生涯スポーツということで和気あいあいとした空気を想像していたんですが、広がっているのは独特の緊張感、参加者は高齢の方が多いようですが、皆さん、一心不乱、確実に矢を的に当てていきます」





矢が当たる音「トン トン トン」北陸で初めて開かれた今回の大会には、県内外から、33歳から最高齢88歳までの54人が参加しました。「スポーツ吹き矢」は誰でも楽しめる生涯スポーツとして高齢者を中心に人気があって、全国で10万人以上の愛好者がいるとされています。会場は静寂に包まれ、矢が放たれる音が響き渡る中、参加者たちは心地よい緊張感を楽しんでいました。富山市の女性（74）「真ん中を集中して狙うっていうところがすごく自分には合っているなと思います。家にも道具を持っているので、時々孫と吹き矢大会をやっています」石川県の男性（76）「友達と会話できるのがいいかな。元気な間はやれると思います」競技は、クラス別に6メートルから10メートルまでの3つの距離から的を狙い、点数を競います。私も体験させてもらいました。指導してもらったのは競技歴20年、七段の師範、下野和朗さんです。下野和朗さん（74）「おなかでめいいっぱい吸う」中久木キャスター「腹式呼吸ってことですか」下野さん「胸式だと動いちゃうので、おなかでフッと」中久木キャスター「私アナウンサーですので、通じるところあるかもしれない」下野さん「あります。お腹で吸って、止めて、しっかりくわえて、はいOK！」「おー、グーです」なんと、的の中心に命中しました。中久木キャスター「どうですか」下野さん「じゃあ今度7メートル」中久木キャスター「さらに後ろ行きますか」その後も距離を伸ばしましたが、次々と中心付近に当てることができました。そして最後は最も遠い10メートルに挑戦です。下野さん「ちょっと左」中久木キャスター「ちょっと左にずれましたね」下野さん「心が乱れると矢も乱れちゃう」中久木キャスター「やはり真ん中を狙いたいという気持ちが出すぎて乱れた結果、左にそれたということなんですね。下野さん、私の吹き矢どうでしたか」下野さん「いや、センス抜群ですね、呼吸が安定しているから」中久木キャスター「ありがとうございます」下野さん「ちょっと練習すれば 、三段です」下野さんは、生涯スポーツとして多くの人に体験してほしいと話します。「矢が当たった時の音、調子いい時の『バシッ』これが快感ですね。100歳までは現役で優勝したいです」中久木キャスター「100までやりますか」大会は、緊張感がありましたが、参加した人たちは休憩時間や普段の練習がコミュニケーションの場にもなっているのが魅力だと話していました。