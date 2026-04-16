サンフレッチェ広島の礎を築いた今西和男さんが亡くなりました。85歳でした。



■今西 和男 さん

「ステップが大きい割には 短い。短いけど、まだ緩い、のろい。」



サンフレッチェ広島の草創期を支えた今西和男さん。16日未明、肺炎のため85歳で亡くなりました。

サッカーとの出会いは舟入高校でした。大学を経て、東洋工業に入社すると、日本を代表するディフェンダーとしてチームの黄金期を支えました。引退後は、マツダの監督に就任。選手の発掘や育成にも尽力し、サンフレッチェの初代総監督も務めました。

今西さんに才能を見出された一人が現在、日本代表を率いる森保一監督です。





■今西 和男 さん「けっして彼（森保監督）は優秀な選手ではなかった。サッカー界で言えば足が速い、ドリブルがうまい、ヘディングが強い、パスがうまい、そういうものはなかった。」サッカー界での輝かしい経歴の陰で、被爆者としての葛藤も抱えていました。被爆したのは4歳のとき。左半身に熱線を浴び、左足に大きなやけどを負いました。■今西 和男 さん「試合になったらショートパンツになるじゃないですか、サッカー大好きだけど試合が嫌でね、やっぱりやけどが見えるのが。」被爆の経験を乗り越え、日本サッカー界に大きな功績を残しました。■今西 和男 さん「数多いプロ選手の中でも、私はナンバーワンだと思う」熱烈なラブコールを受けた風間八宏さんは、西ドイツのプロリーグから当時2部リーグのマツダに入り、サンフレッチェでは初代キャプテンを務めました。今西さんの功績は現在の日本サッカー界を支えるその「育成力」にあるといいます。■サンフレッチェ広島 初代キャプテン・風間 八宏さん「たくさんの指導者がサンフレッチェから出ている。森保監督をはじめ、いろんなところで活躍している。たぶん人の未来まで見えていたんじゃないかな。今西さんて、そうだったんだなと、すごく僕は思っている。」サンフレッチェを3度のリーグ優勝に導いた、日本代表の森保監督は訃報を受けコメントを出しました。【日本代表・森保一 監督のコメント】「今西さんには、言葉では表すこと ができないほど、たくさんのことを学ばせていただき、そして成長させていただきました。これまで日本のために、そして 日本サッカー界のために本当に ありがとうございました」今西さんの告別式は、17日、広島市内で行われる予定です。【2026年4月16日 放送】