今西和男さん（85）死去 サンフレッチェ広島の礎を築く 被爆の経験乗り越え日本サッカー界に功績
サンフレッチェ広島の礎を築いた今西和男さんが亡くなりました。85歳でした。
■今西 和男 さん
「ステップが大きい割には 短い。短いけど、まだ緩い、のろい。」
サンフレッチェ広島の草創期を支えた今西和男さん。16日未明、肺炎のため85歳で亡くなりました。
サッカーとの出会いは舟入高校でした。大学を経て、東洋工業に入社すると、日本を代表するディフェンダーとしてチームの黄金期を支えました。引退後は、マツダの監督に就任。選手の発掘や育成にも尽力し、サンフレッチェの初代総監督も務めました。
今西さんに才能を見出された一人が現在、日本代表を率いる森保一監督です。
「けっして彼（森保監督）は優秀な選手ではなかった。サッカー界で言えば足が速い、ドリブルがうまい、ヘディングが強い、パスがうまい、そういうものはなかった。」
サッカー界での輝かしい経歴の陰で、被爆者としての葛藤も抱えていました。被爆したのは4歳のとき。左半身に熱線を浴び、左足に大きなやけどを負いました。
■今西 和男 さん
「試合になったらショートパンツになるじゃないですか、サッカー大好きだけど試合が嫌でね、やっぱりやけどが見えるのが。」
被爆の経験を乗り越え、日本サッカー界に大きな功績を残しました。
■今西 和男 さん
「数多いプロ選手の中でも、私はナンバーワンだと思う」
熱烈なラブコールを受けた風間八宏さんは、西ドイツのプロリーグから当時2部リーグのマツダに入り、サンフレッチェでは初代キャプテンを務めました。
今西さんの功績は現在の日本サッカー界を支えるその「育成力」にあるといいます。
■サンフレッチェ広島 初代キャプテン・風間 八宏さん
「たくさんの指導者がサンフレッチェから出ている。森保監督をはじめ、いろんなところで活躍している。たぶん人の未来まで見えていたんじゃないかな。今西さんて、そうだったんだなと、すごく僕は思っている。」
サンフレッチェを3度のリーグ優勝に導いた、日本代表の森保監督は訃報を受けコメントを出しました。
【日本代表・森保一 監督のコメント】
「今西さんには、言葉では表すこと ができないほど、たくさんのことを学ばせていただき、そして成長させていただきました。これまで日本のために、そして 日本サッカー界のために本当に ありがとうございました」
今西さんの告別式は、17日、広島市内で行われる予定です。
【2026年4月16日 放送】