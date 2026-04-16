明日は午前中広く晴れますが、午後は西日本などでは雲が多くなり、一部の地域雨が降る地域もありそうです。

【画像を見る】台風4号が北上か 今後の台風予想図

金曜日は西日本では雲が多いか 一部雨の地域も…

【金曜日の天気】

朝は全国的に晴れる所が多い見込みです。ただ、午後になると西日本はやや雲が多くなり、高知や九州・沖縄など一部の地域で雨が降る所があるかもしれません。近畿から北海道にかけては夜にかけても晴れる所が多い見込みです。

【台風情報】

台風4号は、このあとも暴風域を伴いながら北上していきます。小笠原諸島では強い風が吹いて、金曜日の昼過ぎから土曜日は波が大しけとなるおそれがあるため、警戒をして下さい。

【あすの予想最高気温】

札幌 ：18℃ 釧路： 9℃

青森 ：16℃ 盛岡：20℃

仙台 ：15℃ 新潟：23℃

長野 ：25℃ 金沢：23℃

名古屋：22℃ 東京：21℃

大阪 ：24℃ 岡山：23℃

広島 ：22℃ 松江：24℃

高知 ：23℃ 福岡：23℃

鹿児島：23℃ 那覇：26℃

日曜日は全国的に気温高くなるか

【週間予報（西日本）】

土曜日は、四国や九州南部では一時雨が降る所がありそうです。そのほかの地域は、午後は日差しが届く見込みです。日曜日以降は、25℃以上の夏日の所が出てくるでしょう。

【週間予報（東日本・北日本）】

土曜日は、秋田や北海道の道北などでは雨が降る所がありそうですが、そのほかの地域は晴れる見込みです。また日曜日・月曜日は広く晴れるでしょう。日曜日の予想最高気温は、東京や名古屋は26℃、また月曜日は長野で26℃まで上がる予想で、汗ばむ陽気となりそうです。

【桜前線は週末に北海道まで北上か】

この週末に桜の開花前線は北海道まで北上するでしょう。札幌と函館の開花日は4月18日の予想で、最終地点の稚内は5月2日の見込みです。