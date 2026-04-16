安達容疑者は“結希さんが学校に来ていないと知っていた印象”　捜索エリアは「勤めで行くルート」証言も　京都小学生行方不明

京都府南丹市で起きた11歳男児の遺体遺棄事件で、逮捕された父親の安達優季容疑者（37）の身柄が16日午後、京都地検に送られた。安達容疑者はこれまでの調べに、殺害についても認めていることが分かった。

消息たった3月23日には「重要参考人」に

行方不明だった11歳の安達結希さんの遺体は、13日に南丹市内の山林で発見された。警察は15日、死体遺棄の容疑で結希さんと安達容疑者が住む自宅を家宅捜索。警察は家宅捜索を行うと共に親族から事情を聞き、16日未明に安達容疑者を逮捕した。

捜査関係者によると、安達容疑者が重要参考人となったのは、結希さんが消息を絶った当日の3月23日のことだった。

この日、警察から状況を聞かれた安達容疑者は「結希さんを車で学校に送り届けた」などと説明。これに先立ち、小学校側が結希さんの自宅に連絡した際、応対した安達容疑者だけは、なぜか結希さんが学校に来ていないことを知っていたという印象を受けたという。そうした状況などから、警察は安達容疑者に疑いの目を向けたという。

「最初の遺棄現場で殺した」殺害について認める

捜査関係者によると、安達容疑者は「最初の遺棄現場で殺した」と供述し、結希さんの殺害について認めていることが分かった。さらに、殺害した結希さんの遺体を複数の箇所に移したという。

結希さんが消息を絶ってから3週間あまりに及んだ大規模な捜索の背景には、そうした状況が関係していたのか。

1週間前に結希さんの捜索エリア周辺を取材していた際、近くに住む人は警察の意図について次のように話していた。

――どうしてここだろうって？

近隣住民：

結局ここのルートって通学のバスが通ったり、仕事に行くのに通る道。その付近の山を捜しているのかなと。

――学校と自宅の間の場所の間の場所？

近隣住民：

そうですね。いわゆる内縁の夫か知らないけど（結希さんの）お父さんといわれている人。その人が勤めで行くルート。車で行くから。

――なんで勤め先知ってる？

近隣住民：

田舎の人ってみんなどこで勤めてはるって知ってはりますやん。

結希さんはなぜ、どのような状況で死亡するに至ったのか。警察は事件の詳しい経緯を調べる方針だ。

（「イット！」4月16日放送より）