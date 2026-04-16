アラグチ外相「平和に対する責任感じる」と投稿

【ワシントン＝栗山紘尚、エルサレム＝福島利之】米国のキャロライン・レビット大統領報道官は１５日、イランとの戦闘終結に向けた再協議が、パキスタンの首都イスラマバードで開催されるとの認識を示した。

米メディアは戦闘終結に向けた枠組みの合意に近づいていると報じており、仲介国パキスタンは外交活動を本格化させている。

レビット氏は記者会見で、「合意の見通しについては、楽観している」と述べた。一部の米メディアが伝えている停戦期間の延長については、「事実ではない」と否定した。

米主要ニュースサイト・アクシオスは１５日、複数の米当局者の話として、米イラン間の交渉が進展していると報じた。焦点となっているイランの核開発やホルムズ海峡の開放を巡って進展があった可能性があり、「今後数日のうちに新たな対面会談が行われる」との見方を伝えた。

米国とイランを仲介するパキスタン軍トップのアシム・ムニール陸軍参謀長らは１５日、イランの首都テヘランを訪れ、アッバス・アラグチ外相らに米国のメッセージを伝えた。イランは米国との再協議について、メッセージを精査した上で決定する方針だ。アラグチ氏はＳＮＳへの投稿で「地域の平和に対する確固たる責任を感じている」と前向きな姿勢を示した。

イランは再協議の前提として、イスラエルが親イラン勢力ヒズボラへの攻撃を続けるレバノンでの停戦を重視しており、イスラエルの出方が注目される。

イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は１５日、「戦闘再開を見据え、我々はあらゆるシナリオに備えている」とする声明を出した。イスラエルは対イラン軍事作戦の目標は達成されていないと考えており、米国とイランによる戦闘終結に向けた再協議をけん制したとみられる。

米国はイランとの協議に備えつつ、圧力も強化し続けている。米紙ワシントン・ポストは１５日、米国防総省が数日以内に、原子力空母を含む数千人規模の追加部隊を中東に派遣すると報じた。