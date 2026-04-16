日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１６日、都内で理事会を開催し、サッカー日本代表のナショナルコーチングスタッフに元日本代表ＭＦ中村俊輔氏が新たに選任された。

昨シーズン限りで横浜ＦＣのコーチを退任後、日本サッカー協会（ＪＦＡ）入りが噂されていた中村氏。森保一監督が中村氏のコーチ登用を熱望し、ＪＦＡは継続してコンタクトをとり続けてきた。日本代表が３月にスコットランド、イングランドと対戦した英国遠征を、Ｕ−ＮＥＸＴの解説者として取材していた中村氏。その際、グラウンドで森保監督に挨拶すると「すぐ（日本代表）ジャージーに着替えて！」と笑顔で呼びかけられていた。英国遠征後、欧州に残って視察した森保監督と面会し、正式に就任が決まったという。

中村氏は、現役時代には左足でのＦＫなどを武器にＪリーグで史上初めてＭＶＰを２度（００、１３年）受賞。イタリア、スコットランド、スペインでもプレーした。日本代表では長く１０番を背負い、２度Ｗ杯に出場するなど豊富な経験を誇るレジェンドが、北中米Ｗ杯で初の世界一を目指す森保一監督率いる日本代表に加わる。

◆中村 俊輔（なかむら・しゅんすけ）１９７８年６月２４日、横浜市生まれ。４７歳。桐光学園高から９７年に横浜Ｍ入団。２０００年、日本代表デビュー。同年シドニー五輪出場。０２年にレッジーナ移籍。セルティック、エスパニョール（スペイン）を経て１０年に横浜Ｍ復帰。磐田、横浜ＦＣでもプレー。日本代表通算９８試合２４得点。０６、１０年Ｗ杯出場。Ｊ１通算４０８試合７３得点。Ｊ２通算１５試合１得点。左利き。１７８センチ、７１キロ。