第1子出産の日テレ郡司恭子アナ、大胆背中見せ大人ワンピース姿に反響「ラインが美しい」「綺麗すぎ」
【モデルプレス＝2026/04/16】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが4月15日、自身のInstagramを更新。ワンピース姿を披露し反響を呼んでいる。
【写真】35歳日テレアナ1児の母「ラインが美しい」大胆背中見せワンピ姿
郡司は「ヘルシーワンピ」とつづり、ワンピース姿の写真を複数枚投稿。背中の肌見せ具合を首の紐や肩のアジャスターで調節できるようになっており、ふんわりとしたシルエットが可愛らしい、薄いグレーの大人なデザインを披露している。ワンピースからは美しい背中のラインや素肌が際立っている。
この投稿に「大人可愛い」「最高です」「背中綺麗すぎ」「ラインが美しい」「このワンピース欲しい」「上品ですね」など反響が寄せられている。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。同年8月1日には第1子の妊娠を発表し、同年12月24日に出産したことを公表している。（modelpress編集部）
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【写真】35歳日テレアナ1児の母「ラインが美しい」大胆背中見せワンピ姿
◆ 郡司恭子アナ、大胆に背中を見せた大人ワンピース
郡司は「ヘルシーワンピ」とつづり、ワンピース姿の写真を複数枚投稿。背中の肌見せ具合を首の紐や肩のアジャスターで調節できるようになっており、ふんわりとしたシルエットが可愛らしい、薄いグレーの大人なデザインを披露している。ワンピースからは美しい背中のラインや素肌が際立っている。
◆ 郡司恭子アナの投稿に反響
この投稿に「大人可愛い」「最高です」「背中綺麗すぎ」「ラインが美しい」「このワンピース欲しい」「上品ですね」など反響が寄せられている。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。同年8月1日には第1子の妊娠を発表し、同年12月24日に出産したことを公表している。（modelpress編集部）
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